Un look da matrimonio perfetto non riguarda solo l’abito, ma anche l’impatto totale. Le acconciature sono un elemento imprescindibile del tuo look. In effetti, potremmo anche dire che è importante quasi quanto il tuo abito. Ecco i consigli da seguire in base al tuo dress code.

Se il tuo abito da matrimonio sarà composto da linee pulite cosi dette minimaliste allora la tua testa deve seguire il flow. Scegliere un abito semplice è come andare sul sicuro. Possiamo prendere come esempio un vestito a maniche lunghe che, incarna l’eleganza. L’acconciatura da matrimonio perfetta con questo stile di abito è tenere divisa la parte centrale dei capelli e nasconderli dietro le orecchie per creare un look molto pulito. Questo stile funziona bene per mettere in mostra i tuoi gioielli e per giocare con accessori per capelli come copricapi e fermagli.

Vestito di seta

I famosi “slip dress” o anche detti abiti sottoveste sono negli ultimi anni diventati un must have. Sia per serate di gala o anche per eventi quali matrimoni. Un ottimo investimento anche perché è molto facile da abbinare. Con questo tipo di abito sono preferiti i tagli smussati, freschi e puliti, come un caschetto, perché conferisce un’aria di modernità spigolosa a un vestito sottoveste. Oppure come acconciatura da matrimonio si può optare per una coda bassa e liscia sempre con riga in mezzo oppure onde ma sempre regolari e leggere.

Asimmetrico

Gli abiti asimmetrici sono più ricchi e particolari. Se il tuo obbeiittivo e smorzare o sdrammatizzare allora scegli un’acconciatura semplice. Se la tua paura è infatti come il vestito drappeggia sul corpo, è meglio non avere attenzioni concorrenti dalla vita in su. Si suggerisce infatti un “updo” sciolto e basso. Se invece vuoi portare i capelli sciolti, dividi i capelli dallo stesso lato che ha la scollatura più alta e lascia che i capelli scivolino verso il lato del vestito che tende più in basso. Con questo trucco otterrai una una composizione armoniosa.

L’acconciatura matrimonio per un abito romantico

Per il tuo prossimo matrimonio da invitata hai scelto un abito romantico, quindi che ricorda un po lo stile anni 70′ 80′? Allora anche la tua testa deve seguire il mood. Infatti per questo tipo di abito si consiglia un ciuffo alto e ben cotonato per dare altezza alla parte anteriore dell’acconciatura. Questo stile sta tornando di moda e anche molto glam. Se si vuole ottenere però un volume dei capelli così esagerato, scegli onde gonfiate e una consistenza tangibile.

Collo alto: l’acconciatura perfetta

Perfetto per i matrimoni invernali o quelli in montagna l’abito a collo altro è tutt’altro che rigoroso. Questo stile di vestito offre il momento perfetto per portare i capelli raccolti, in uno scignon alto o basso, pulito o spettinato. Se questa opzione non ti piace puoi sempre considerare un’acconciatura alta come una coda di cavallo o una treccia spessa. Se opti per la coda, considera di aggiungere un accessorio per capelli che aggiunga anche un po’ di altezza in più per dare un effetto allungante dalla testa ai piedi.