Coachella 2022 make up: Dopo una pausa di due anni, la stagione dei festival è tornata ed è proprio dietro l’angolo. L’accessorio più importante che puoi portare è il make up. Ecco qualche suggerimento per trucco e parrucca e sopratutto dove si terrà il famoso festival.

Coachella 2022: dove, quando e prezzi

Partiamo dalle basi: cosa vuol dire Coachella? Prende il nome dal serpente simbolo di Città del Messico. L’evento è famoso per ospitare molte esibizioni di artisti messicani di rock alternative e di elettronica, come anche installazioni scultoree. Il Festival di questo 2022 si terrà nei magici territori a cavallo tra California e Messico, in particolare sui numerosi palchi a cielo aperto allestiti sui campi dell’Empire Polo Club in Indio.

Il celebre festival inizierà il 15 di aprile e terminerà il 24. Molte delle domande su questo evento riguardano a come e dove acquistare i biglietti. Ecco infatti che per partecipare a tre giorni di Coachella (non esistono biglietti giornalieri) costa circa 380€ a biglietto. L’organizzazione dà modo di acquistarli un anno prima pagandoli a rate, oppure a gennaio dello stesso anno pagandoli subito a prezzo pieno. Si possono acquistare sul sito ufficiale www.coachella.com.

Coachella 2022: make up

Vediamo al make up per il Coachella 2022. E’ arrivato il momento di iniziare a cercare ispirazione su Instagram, TikTok e Pinterest su quali divertenti capelli e trucco sono a prova di festival. Si tratta infatti in un evento molto fashion in cui il tema è il deserto e lo stile Boho. Durante questo party a cielo aperto sarà molto facile trovarsi davanti qualsiasi tipo di celebrity da Harry Styles a Chiara Ferragni.

Osa con beauty look creativi, che includono ombretti neon, labbra audaci e lentiggini finte. I temi più caldi del Coachella del 2022 sono ombretti elettrici, versioni aggiornate di “lentiggini “(sono fatti di paillettes e grossi luccichii ora), sopracciglia ornate e disegni floreali dipinti sui volti tra la folla.

Non aver paura di sfoggiare decalcomanie di strass e labbra luminose in un classico rosso o blu brillante, o cosparse di glitter.