Milano Fashion Week A/I 2020: tutto quello che c’è da sapere

Torna tra gli appuntamenti più importanti dell’economia italiana la Milano Fashion Week. Inizierà martedì 18 febbraio, con l’inaugurazione del Fashion Hub a La Permanente, un progetto volto a salvaguardare la moda in Cina. Si susseguiranno poi: 56 sfilate, 96 presentazioni, 2 presentazioni su appuntamento e 34 eventi tra arte, moda e cultura.

Progetti

Un segnale di vicinanza e positività per la Cina arriva con la campagna sviluppata dalla Camera Nazionale della Moda. Lo scopo è di permettere al mondo della moda asiatica, (che non potrà partecipare fisicamente alla settimana della moda), di vivere lo stesso l’esperienza della Fashion Week in maniera virtuale. Inoltre, il progetto Sino-Italian Fashion Town by CHIC Group, all’interno del Fashion Hub, saranno presenti 8 brand cinesi emergenti.

Per tutti

La Milano Fashion Week A/I 2020 potrà essere seguita in diretta su: cameramoda.it con streaming delle sfilate, video e fotogallery delle collezioni, attraverso l’App di CNMI e sui profili social Instagram (@cameramoda), Facebook, Twitter con aggiornamenti in tempo reale sugli eventi. I video delle sfilate e contenuti speciali saranno trasmessi anche sul maxischermo in corso Vittorio Emanuele, angolo piazza San Babila.

Il calendario

A lanciare il calendario delle sfilate e i numerosi eventi correlati, i rappresentanti dell’Amministrazione comunale con il Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, Carlo Capasa.

19 Febbraio

09: 30 GILBERTO CALZOLARI Supported by CNMI VIA DELLA LIBERAZIONE ANG. VIA MELCHIORRE GIOIA 10:30 MARCO RAMBALDI Supported by CNMI VIA TURATI, 34 11:30 CALCATERRA LOCATION TBC 12:30 ULTRÀCHIC PIAZZA DUOMO – SCALONE ARENGARIO 14:00 ARTHUR ARBESSER VIA GAUDENZIO FANTOLI, 15:00 GUCCI VIA MECENATE, 77 16:00 ALBERTA FERRETTI VIA MECENATE 88/A 17:00 N°21 VIA ARCHIMEDE, 26 18:00 JIL SANDER VIA BRAMANTE,42 20:00 MONCLER * LOCATION TBC

20 Febbraio

09:30 MAX MARA VIA SENATO, 10 10:30 GENNY PIAZZA DUOMO – SCALONE ARENGARIO 11:30 VIVETTA LOCATION TBC 12:30 BROGNANO VIA SAN BARNABA, 48 13:30 ANTEPRIMA VIA TURATI, 34 14:30 LUISA BECCARIA VIA PALESTRO, 16 15:30 DANIELA GREGIS PIAZZA SANT’AMBROGIO, 23/A 16:00 PRADA VIA LORENZINI, 14 17:30 ACT N°1 SUPPORTED BY CAMERAMODA FASHION TRUST LOCATION TBC 18:30 FENDI VIA SOLARI, 35 OPENING MOSTRA CNMI “MEMOS” 20:30 MOSCHINO VIA SAN LUCA, 3

21 Febbraio

09:30 TOD’S VIA SAVONA, 56 10:30 EMPORIO ARMANI ** VIA BERGOGNONE, 59 11:30 ANTONIO MARRAS * VIA COLA DI RIENZO, 8 12:30 SPORTMAX VIA SENATO, 10 14:00 ETRO VIA CONSERVATORIO, 12 15:00 MARNI VIA VENTURA, 14 16:00 ICEBERG VIA ARCHIMEDE, 26 17:00 MARCO DE VINCENZO PIAZZA DUOMO – SCALONE ARENGARIO 18:00 VERSACE * PIAZZA LINA BO BARDI, 1 19:00 FRANKIE MORELLO MILANO * VIA SAN GREGORIO, 29 20:00 CRISTIANO BURANI VIA TURATI, 34

22 Febbraio

09:30 SALVATORE FERRAGAMO VIA E.BESANA, 12 10:30 GABRIELE COLANGELO PIAZZA DUOMO – SCALONE ARENGARIO 11:30 MSGM VIA CALABIANA, 6 12:30 AGNONA * VIA VIGEVANO, 18 13:30 ERMANNO SCERVINO VIA SENATO, 10 15:00 PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI VIA SAN PAOLO, 10 16:00 CIVIDINI PIAZZA DUOMO – SCALONE ARENGARIO 17:00 BOTTEGA VENETA * VIA PIRANESI, 14 18:00 ANNAKIKI VIA DELL’APRICA, 12 19:00 MISSONI * LOCATION TBC 20:00 GCDS * STAZIONE CENTRALE – GALLERIA DELLE CARROZZE 21:00 PHILIPP PLEIN * VIA L. SCARAMPO – GATE 6

23 Febbraio

09:30 PORTS 1961 VIA PALERMO, 10 10:30 DROME VIA TURATI, 34 11:30 BOSS * VIA G. LORENZINI 3/A 12:30 LAURA BIAGIOTTI VIA RIVOLI, 6 13:15 FILA * VIA VALTELLINA, 7 15:00 VÌEN Supported by CNMI PIAZZA DUOMO – SCALONE ARENGARIO 16:00 GIORGIO ARMANI ** VIA BERGOGNONE, 59 18:00 SIMONA MARZIALI – MRZ Supported by CNMI VIA TURATI, 34 CNMI – CAMERA BUYER ITALIA EVENT

24 Febbraio