“Dobbiamo portare l’uso del riciclato nella produzione comune e nelle pratiche della vita quotidiana. L’industria può essere molto nociva e il nostro compito è quello di conciliare la produzione e la saluta, la salvaguardia del pianeta e della natura” Giorgio Armani

Per la collezione Emporio Armani Autunno/Inverno 2020 2021, Giorgio Armani stupisce l’intero fashion system, con l’utilizzo di materiali riciclato per le sue creazioni. Non possiamo fare a meno di notare un mix di stile classico e urbano come una rilettura del marchio, una attualizzazione del vestire classico maschile che non mostra nessuna nostalgia né per la formalità della tradizione, ma punta ad essere stravagante ed innovativo.

I’m saying yes to recycling

“Dobbiamo salvare il mondo e la vita delle generazioni future” Giorgio Armani

Emporio Armani rispetto alle altre collezione, si differenzia per l’utilizzo di materiali riciclati. Molto giovane e moderna, la sua capsule composta da circa 18 capi che si chiama R-EA per «Recycling-Emporio Armani», tutta in nero con il logo che appare in bianco e sotto lo slogan: «I’m saying yes to recycling» (sto dicendo sì al riciclo). Questa collezione mista, molto sportiva e orientata ai volumi, è realizzata con materiali riciclati come: lana e denim rigenerati e cotone organico.

Piumini

La vera novità nella collezione Emporio Armani Autunno/Inverno 2020 2021 sono i piumini, che Re Giorgio ha deciso di rivisitare in varie forme: gilet enormi a colori cangianti, su sfondo nero, maxi piumini lunghi fino ai piedi, ma anche gilet, sciarponi e cappotti dalla doppia anima, sopra piumino nero trapuntato, sotto lana spigata in bianco e nero. Insomma, che dire se non una collezione super innovativa che ha conquistato già l’intero fashion system.