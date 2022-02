Giorgio Armani alla Milano Fashion Week, cuore rotto e lacrime agli occhi: la sfilata silenziosa

Giorgio Armani presente con anima e corpo alla Milano Fashion Week 2022. La presentazione della sua sfilata non è di certo rimasta esente dalla commozione: “Qualche ora prima ho pensato a cosa potevo fare io per ciò che succede, non è l’invio di soldi o vestiti ma segnalare il mio battito del cuore per questi bambini”. La guerra tra Russia e Ucraina non può restare taciuta.

Milano Fashion Week 2022 Giorgio Armani sfilata silenziosa

Un evento emozionalmente pazzesco che ha visto presenti la senatrice Liliana Segre, Anne Hathaway e Kasia Smutniak. All’interno dei servizi di Sky TG24 i loro commenti su quanto sta accadendo in Ucraina. Le parole di Re Giorgio Armani, che ha scelto di non inserire alcuna colonna sonora all’interno della sua sfilata alla Milano Fashion Week 2022. “La mia decisione di non usare nessun tipo di musica preso in segno di rispetto per tutte le persone coinvolte nella tragedia in corso in Ucraina. Qualche ora prima ho pensato a cosa potevo fare io per ciò che succede, non è l’invio di soldi o vestiti ma segnalare il mio battito del cuore per questi bambini”. Parole commosse che non potevano non essere pronunciate. “La cosa migliore è dare il segnale che non vogliamo festeggiare perché qualcosa intorno a noi ci disturba molto” ha aggiunto ancora re Giorgio.

“Così ho detto: non voglio musica, le ragazze erano emozionate più che per qualsiasi musica, erano davvero comprese e i capi ne hanno guadagnato al 100%”. Ce ne sono state parecchie di prese di posizione nei confronti della guerra in corso. Oltre che nelle piazze anche negli eventi che godono di un’enorme cassa di risonanza come la Milano Fashion Week 2022. Le parole di Liliana Segre alla sfilata di Giorgio Armani. “Dopo aver goduto di tanta bellezza e di consapevolezza, che cosa vuol dire la moda in Italia che da’ lavoro a un’infinità di persone, pensare che poco lontano da noi ci sia tanta bruttezza. Proprio nella completa accezione della parola, fa sì che si debba molto riflettere”.