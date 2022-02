Ecco che oggi, 25 febbraio 2022, ci troviamo nel cuore della Fashion Week di Milano. Fendi, Prada, Max Mara, Etrò, Armani e altri hanno già sfilato ma oggi è stato il turno di Gucci. Alessandro Michele ha emozionato sia per la sua collezione che per il carosello di Vip mondiali che si è portato appresso.

La sfilata di Gucci FW 2022/2023

Oggi è stata una giornata importante per Milano e per la moda: la sfilata di Gucci ha raggiunto i più remoti angoli del pianeta mostrando al mondo ciò di cui Alessandro Michele è capace. Partiamo subito con la location dello show. Essa era infatti di gran lunga smisurata ed era disposta per file orizzontali. I muri erano tempestati di specchi che distorcevano le figure riflesse creando un atmosfera plastica dovuta anche dalle luci rosa accesso. Un particolare plauso bisogna farlo anche alla regia della sfilata che grazie ad alcune riprese rallenty precedentemente registrate regalavano profondità anche da remoto.

La collezione, come sempre, mostra a chi è del settore che la moda ha pochi limiti quando c’è in gioco la creatività che confina con la “pazzia”. Lo styling ha infatti fatto emergere i completi ben strutturati e gli accessori mai banali.

Le star di Hollywood e Gucci

Gucci ha sempre affascinato e conquistato molti Vip e personaggi dello star system mondiale ma, c’è da dire che, da quando al timone vi è Alessandro Michele la musica è un pò cambiata. Tra collaborazioni, campagne e film il marchio della storica casa fiorentina è diventato uno dei più conosciuti e riconosciuti. Ecco infatti che allo scorso show fatto a Los Angeles le star di Hollywood sono scese addirittura in sfilata.

Oggi però lo star stystem si è superato mostrandosi in massa per la sfilata. Prima tra tutti per popolarità è Rihanna. La nota cantante americana è arrivata in sfilata accompagnata dal super rapper A$AP Rocky. L’icona della musica e della moda indossava un top corto in lattice e pizzo che mostrava il suo bel pancione, abbinato a pantaloni neri con motivo a drago, una giacca di pelliccia viola e un copricapo di cotta di maglia decorato a specchio. Ha anche accessoriato con una collana con croce di proprietà in tanzanite e acquamarina di Briony Raymond. Ha posato per le foto insieme al fidanzato A$AP Rocky, che indossava una tuta nera abbinata a guanti gialli e una ventiquattrore con logo Gucci. Presente anche la tennista più famosa del mondo, Serena Williams ansime al marito Alexis Ohanian e la loro figlia Olympia di 4 anni.

Gli Italiani presenti

Altri vip che si aggiungo alla lista sono Jared Leto che è così tanto pappa e ciccia con Alessandro Michele che quasi quasi non li si distingue tra di loro. L’attore americano poco prima dello show si è anche ferito qualche secondo con il nostro Achille Lauro scambiandosi anche qualche selfie. Ultima ma non per importanza è la grandissima Chiara Ferragni che quest’anno sbanca alle fashion week di tutto il mondo. Accompagnata da Fedez, la bossy Lady si presenta con un completo, ovviamente Gucci, rosa pastello dai tagli maschili e sotto niente. Eh si, sotto nuda, solo due stelle adesive nere che le coprivano i capezzoli. A completare il look un glam da paura e una tirara con la doppia “g”.