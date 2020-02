Tra show, mostre, feste e party aperti al pubblico sono tanti gli eventi nel calendario ufficiale della Milano Fashion Week 2020. Quali saranno le top model e le star presenti? Tutto quello che c’è da sapere per non perdere il periodo più fashion dell’anno.

Le feste

Nel calendario ufficiale di Camera della Moda Nazionale della Moda ci sono 56 sfilate, 96 presentazioni, 2 su appuntamento e moltissimi eventi, tra inaugurazioni di mostre, opening, feste e party. Milano si prepara a non dormire mai con tutti gli appuntamenti mondani del caso. Sempre dislocati nelle più varie parti della città, ecco cosa non possiamo perdere se siamo delle vere fashion victims.

19 Febbraio

H 13 The Bicester village shopping collection, press lunch, Via Turati 34. Su invito

H 18 Kiton, cocktail, Via Pontaccio 21. Su invito

H 18 The Bridge, cocktail e DJ set, Piazza san Babila 5. Su invito

H 18 Lancel, cocktail party e live performance, Piazza San Babila 5. Su invito

H 19 Rankin: From portaiture to fashion, closure exhibition cocktail. Su invito

H 22 N 21, X anniversary party, Via Archimede 26. Su invito

20 Febbraio

H 18 Giorgio Armani, Boutique opening cocktail, Via Sant’Andrea 9. Su invito

H 18 Valentino, cocktail, Via Montenapoleone 20. Su invito

H 19 Memos: a proposito della moda di questo millennio, opening cocktail, Museo Poldi Pezzoli, Via Manzoni 12. Su invito. Mostra aperta dal 21 febbraio al 4 maggio

21 febbraio

H 19 Antonia and Teen Ido, preview cocktail con Anna Dello Russo e Stella Maxwell, Via Cusani 5. Su invito

H 19 Digital creatives of color in Italy, elevating the conversation, cocktail, CNMI fashion hub, Via Turati 34. Su invito

H 21 marcobologna party, Corso Venezia 16. Su invito

H 22.30 Iceberg, After Party, Via Valtellina 21. Su invito

23 febbraio

H 18 Michael Kors, MKCX007 cocktail party, Via santa Margherita 5. Su invito