Quest’anno c’è una novità in fatto di sfilate Milano Fashion Week 2020. Milano parla al mondo ed esprime la sua solidarietà alla Cina che si trova in un momento molto difficile vista l’emergenza coronavirus. Molti sono i voli bloccati in tutto il pianeta e buyer e stampa sono impossibilitati a partecipare con pesanti ricadute economiche in tutto il fashion system. La Camera Nazionale della Moda ha trovato il rimedio: ‘China, we are with you‘. Il modello interattivo infatti permette di collegare l’Italia e il colosso asiatico, consentendo ai professionisti del settore di prendere parte comunque all’evento in maniera diretta.

Milano Fashion Week, gli show più attesi

A disposizione anche il Fashion Hub, ospitato presso il Museo della Permanente, nel quale saranno presentati progetti e creazioni di stilisti emergenti. Tra gli show più attesi ci sono sicuramente le grandi Maison come Gucci, Versace, Alberta Ferretti, Prada, Fendi ed il “re” Giorgio Armani.

Giovedì 19 febbraio: Gucci. Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci, ha mostrato a Sanremo la sua folle creatività fatta di nozioni storiche e rimandi al barocco. Achille Lauro ha vestito le sue opere d’arte lasciando tutti a bocca aperta. Lo scorso show Fall/Winter 2018/19 ha stupito i buyers con una collezione al limite del surreale. I modello infatti hanno sfilato con le riproduzioni delle loro teste sotto braccio.

Sempre il 19 Febbraio ore 16, Alberta Ferretti presenterà la nuova collezione Fall/Winter 2020/21. La stilista è tra le più amate dalle star di Hollywood, anche Chiara Ferragni si é spesso affidata al suo genio creativo.

Venerdí 21 febbraio ore 18, Donatella Versace presenterà la nuova collezione. Uno dei momenti clou della scorsa edizione di Milano Fashion Week: la chiusura della sfilata di Versace con Jennifer Lopez, ospite a sorpresa. L’abito floreale indossato da JLo per i Grammy 2000 contribuì all’apertura di Google immagini da parte del colosso internet.