“Buon compleanno alla nostra grande first lady” Donald Trump

La First Lady più bella del mondo, forse di tutti i tempi, ieri ha compiuto 50 anni. I festeggiamenti si sono tenuti alla Casa Bianca, solo con la partecipazione dei membri della famiglia, causa emergenza Coronavirus. Slovena di Novo Mesto dell’allora Jugoslavia socialista di Tito, Melania Trump vanta una storia folle, che quasi somiglia ad un romanzo.

La vita di Melania Trump

“Lo incoraggio perché so che quello che farà è tutto quello che può fare per l’America. Ama gli americani e vuole aiutarli” Melania Trump

Melania Trump è un’ex modella slovena naturalizzata statunitense e 45ª First lady degli Stati Uniti. Dopo aver brevemente studiato design e architettura all’Università di Lubiana in Slovenia, senza conseguire un titolo formale, Melania Knauss ha lavorato come modella per le maggiori case di moda di Milano e Parigi trasferendosi quindi a New York nel 1996. Dopo essersi trasferita a New York nel 1996, incontra Donald Trump alla settimana della moda di New York nel settembre del 1998. La loro relazione diventa di dominio pubblico in seguito a un’intervista nel 1999 a The Howard Stern Show. Nel 2000 appare con Trump durante la sua campagna elettorale in favore del Reform Party 2000 per la campagna presidenziale. Melania Trump e il marito sono stati compagni affiatati fin dal loro matrimonio e sono spesso stati visti e fotografati agli eventi sociali e ricevimenti.

Lo stile di Melania Trump

“Prendo le persone per quello che sono. Potresti lavorare tutta la vita per cambiarle, e non lo faranno mai. Qual è il punto? Le persone hanno bisogno di essere ciò che sono.” Melania Trump

Attentissima alla moda, si ispira all’eleganza di Jackie Kennedy e punta spesso sulle firme italiane. Nelle occasioni ufficiali ha spesso indossato Gucci, Ferragamo, Missoni e Bottega Veneta e Dolce & Gabbana, mentre, nella vita di tutti i giorni (che certo non è quella di una comune mortale) è stata spesso paparazzata in Zara e altri marchi low cost. ha una grande passione per il bianco e tutto ciò che ha a che fare con il termine chic. Una donna bellissima, dalle mille risorse e che sicuramente si aggiudica il titolo di icona di stile.