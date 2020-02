L’attitudine di Melania Trump nei confronti del lusso è evidente, analizziamo l’ennesimo look della First Lady. È durante la visita del Presidente dell’Ecuador alla Casa Bianca che Melania ha deciso di puntare tutto sull’animalier. Ma non è questo il punto della situazione. La gonna è stilosa, pitonata quanto basta e matita shape. Allora qual è questo famoso punto? Il prezzo ragazzi, il prezzo.

Durante un evento alla Casa Bianca, lei e il maritino Donald Trump hanno ospitato il presidente dell’Ecuador Lenin Moreno in compagnia della moglie Rocio Gonzalez. Ad attirare l’attenzione non i mercati commercia o il traffico di droga, bensì l’outfit di Melania.

Ma adesso scopriamo tutti gli altarini, la gonna in questione è una gonna a matita di pelle di pitone firmata da Salvatore Ferragamo. Pronti per la rivelazione sul prezzo? Ben 7.700 dollari, ovvero circa 7.072 euro. Una cifra che, se si parla di gonne, sicuramente non ci riguarda troppo da vicino. Per guarnire il tutto ha optato un classico maglione bianco, un cappotto di lana verde, ai piedi Manolo Blahnik, sofisticate, in velluto, color cipria e con il tacco a spillo. Alle gambe niente collant, i capelli leggermente ondulati. Diciamocelo, la Signora Trump è un’icona di stile a tutti gli effetti, l’unica cosa che non le sta bene, secondo me, è Donald.

Melania Trump ha tenuto una conferenza al pranzo dei Governatori degli Sposi nella Sala Blu della Casa Bianca. La first lady, come suo solito, ha fatto un’elegante figura in un cappotto di lana bianca da $ 3,980 di Gucci. Melania si è distinta nel suo cappotto bianco invernale della collezione Pre-Fall 2019 di Gucci. L’abito ispirato agli anni ’70 era caratterizzato da un colletto appuntito, quattro tasche con zip e una cintura “GG” in abbinata che le stringeva la vita. L’abbronzatura natalizia dell’ex modella si stagliava sul il tessuto bianco del suo cappotto e i suoi capelli castani erano evidenziati da onde sciolte sulle spalle.