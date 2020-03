Le sneakers vegane di Meghan Markle hanno fatto impazzire tante stelle di Hollywood. Infatti abbiamo qui pronto per voi un indovinello, che cos’hanno in comune Katie Holmes, Emily Ratajkowski e Reese Whiterspoon? La risposta è semplice e super cool… le sneakers bianche ed ecosostenibili di Veja, indossate da Meghan ben due anni fa, nel 2018.

La profezia di Meghan

Negli outfit street style e non dei VIP, il tacco 12 pare ormai un’oasi nel deserto. Le celebrità, almeno durante la routine quotidiana, prediligono di gran lunga la comodità e di conseguenza le sneakers. Soprattutto se vegane ed ecosostenibili come quelle Veja, rese note dalla, ormai, santona del casual Meghan Markle. La ex reale le aveva indossate ben due anni fa, in versione black & white in occasione del viaggio a Sydney, Australia. Quello che ha scatenato è stato un effetto domino con impatto ritardato. Due anni dopo, infatti, queste sneakers in particolare risultano molto amate da altre big star. Parliamo di Katie Holmes, Emily Ratajkowski e Reese Whiterspoon.

Effetto domino

Meghan ha soffiato dunque sulle pedine… Katie Holmes abbina le sneakers vegane di Veja ad un cappotto dalla nuance cammello, un po’ stile pioggerellina col sole. L’attrice contorna il vincente abbinamento con jeans lavaggio chiaro e una maxi bag firmata Metier London. Dal cappotto fanno capolino due magliette sovrapposte colorate. Che nineties! Emily Ratajkowski si butta sui toni neutri e decide di tuffarcisi di testa, accompagnando le sneakers con un look total beige. La modella indossa fiera il Re del mood primaverile: il trench. Oltre ovviamente alle sneakers bianche di Veja. Gioca quindi la carta del bicolor, bianco/beige, che risulta vincente. I pantaloni ampi a vita alta e con le pence ci innamorano mentre il tank top aderente dà il famoso colpo di grazia. Per Reese Whiterspoon il look easy chic da giorno prevede la combo Veja + comfy cardigan. Notevole il tocco folk and chic del cardigan jacquard con i Wayfarer senza tempo, completato dalla borsa a tracolla oversize. Una meraviglia.

Profetica Meghan

La profetica Meghan Markle, che dal canto suo ci aveva già visto lungo, anche nei primissimi mesi del 2020 ha inneggiato alla comodità. Due mesi fa è stata fotografata durante una passeggiata in un bosco di Vancouver. Ad innescare le attenzioni dei media è stato il suo look del tutto inedito. Meghan ha detto bye-bye ai tacchi a spillo, alle (noiosissime) gonne midi ed ai cappottini chic, punta tutto sulla praticità. Meghan è stata appunto immortalata con dei leggings neri, una felpa tecnica e delle scarpe da trekking. Un paio di scarpe che non si sarebbe mai sognata di sfoggiare durante gli impegni ufficiali da principessa (menomale). Per fissare bene il tutto ha scelto un cappellino di lana verde militare e ha poi tenuto i capelli legati in una treccia laterale. A passeggio con lei c’era anche il piccolo Archie, trasportato in un marsupio, e i due amati cani Oz e Guy.