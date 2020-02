Meghan Markle e il Principe Harry di ritorno in Canada, cos’altro avranno combinato?

Meghan Markle e il principe Harry sono finalmente emersi dopo tutto il dramma Megxit, e sembra che non potrebbero essere più felici. È proprio il caso di dirlo a gran voce: grazie, Cal-i-for-n-i-a!

La fotografia fu galeotta

Il duca e la duchessa del Sussex sono stati fotografati insieme a San Valentino (senza il piccolo Archie), per la prima volta dopo molto tempo. Precisamente da quando sono scoppiati tutte le bombe reali. Ad oggi, troviamo i Duchi di Sussex sorridenti e freschi come due fiorellini di campo, tutti moine nel Great White North. Probabilmente dietro c’è una gran buona ragione. Secondo quanto riferito, Meghan e Harry sono stati in giro per la California e in altri Stati. Una tappa che hanno fatto, ad esempio, è stata Stanford, dove hanno incontrato i professori per discutere di una nuova organizzazione benefica che stanno per lanciare, presumibilmente in collaborazione con l’università.

Meghan e Harry vs il Pianeta Terra

Sventata dunque la voce di corridoio che li voleva sull’orlo del baratro. Quando si vociferava di una eventuale e probabile fine tra i due fuggitivi più famosi del 2020 momento. Bonnie e Clyde non sarebbero quindi in crisi nera, ma sempre ben lungi dal pensare all’arrivo di un nuovo bebè (babbano). Pensavamo bisognasse tirare fuori i fazzoletti e correre ai ripari, invece no. Anche se in tutto ciò il web non ha perso occasione di acciuffare la palla al balzo approfittandone, in un modo piuttosto insolito. I bookmaker, infatti, si sono dati alla pazza gioia, facendo colare a picco le quote di chi vuole scommettere sul divorzio di Meghan e Harry. I dati che ne sono emersi, infatti, indicano una fine del matrimonio tra Meghan e Harry data a quotazioni irrisorie. Che tradotto vuol dire che è come se fosse un evento estremamente prevedibile, tanto da poter accadere entro i prossimi cinque anni. Fino alla scorsa settimana era proprio il caso di dirlo: a conti fatti, se Meghan e Harry sarebbero sopravvissuti al 2025, avremmo potuto tirare tutti un sospiro di sollievo. Ma adesso la musica pare nettamente cambiata, e che da una colonna sonora da titoli di coda si sia passato ad un’allegra e romantica ballad. Meglio così, a noi Harry e Meghan piacciono uniti contro il mondo!