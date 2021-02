Matrimoni extra lusso. Quali sono i più costosi mai stati realizzati nella storia? Sembrerebbe, stando ai dati rilevati, che i matrimoni costino nel mondo una media di 28 mila dollari. Una cifra considerevole per tante coppie. Eppure, ci sono sposini che spendono cifre simili solo per la torta nuziale. Quando celebrità, membri di famiglie reali ed ereditieri investono una fortuna per sposarsi, lo spettacolo per noi comuni esseri mortali è assicurato. Le cifre investite sono proibitive, soprattutto se si considera che queste unioni a volte durano pochi anni! “Se i soldi non possono comprare l’amore” di sicuro possono assicurare cerimonie lussuose ed indimenticabili.

Matrimoni extra lusso: i più costosi della storia

Tra i matrimoni più costosi della storia è impossibile non citare l’unione tra David Beckham e Victoria Adams. Il matrimonio celebrato nel 1999 tra l’ex Spice Girl e il calciatore pare sia costato 800,000 dollari, una cifra ancora più considerevole se si considera l’inflazione. Altra coppia memorabile quella composta da Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas. Il matrimonio celebrato al Plaza Hotel di New York con tanto di esibizione di Jimmy Buffett e Art Garfunkel è costato ben $1.5 dollari, nel 2000. Tom Cruise e Katie Holmes convolarono a nozze nel 2006 e fecero la festa nel castello cinquecentesco di Odescalchi, nel Lazio, investendo ben $2 milioni di dollari. Alamuddin e George Clooney, invece, si sposarono nel 2014 a Venezia con una festa che pare sia costata ben $4.6 milioni di dollari, di cui $3 milioni spesi per le camere degli ospiti nel lussuoso hotel Cipriani. La cifra del matrimonio tra Kim Kardashian e Kanye West riportata da E! News ammontava a $2.8 milioni di dollari, ma non teneva conto dei festeggiamenti pre-matrimonio. Si pensa ad una cifra totale di circa $30 milioni di dollari.

Matrimoni più costosi? Quello tra il Principe Carlo e Lady Diana fu l’unione del secolo

In ultima istanza, detengono il podio delle celebrazioni nuziali più costose le famiglie reali e gli sceicchi, che in fatto di matrimoni non hanno di certo badato a spese. L’unione tra il Principe William e Kate Middleton costò ben $34 milioni, di cui $32 milioni spesi solo per le misure di sicurezza. A venire la celebrazione nuziale del Principe Harry e Meghan Markle che secondo Express, costò $39 milioni di dollari, di cui $36.7 milioni spesi per la sicurezza. Il matrimonio reale più costoso mai stato realizzato? Quello tra il Principe Carlo e Lady Diana. Fu il matrimonio del secolo e costò $48 milioni di dollari. Era il 1981, oggi sarebbe costato $70 milioni di dollari. Cifra impressionante, ma sicuramente inferiore rispetto quella spesa dallo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan in occasione del suo matrimonio con la Principessa Salama. Il principe di Abu Dhabi fece costruire uno stadio da 20 mila posti apposta per la celebrazione. Il costo del matrimonio, avvenuto nel 1981, fu di $100 milioni di dollari.

Matrimoni extra lusso: chi sono Lolita Osmanova e Gaspar Avdolyan. Matrimonio da 10 milioni di euro e rispettiva guest star!

Un sì ma che sia extra lusso. I due promessi sposi in questione sono ricchissimi ed in questo caso si sono giurati amore eterno all’interno del Dolby Theatre di Los Angeles. La location meglio conosciuta come cornice della cerimonia dell’Academy per consegnare le ambite statuette del cinema. Un ‘sì’ da circa 10 milioni di dollari per la coppia in questione, che ha voluto condividere il loro giorno più bello con centinaia di ospiti, tra amici e parenti.

La sposa si chiama Lolita Osmanova e suo marito Gaspar Avdolyan. Lei, Lolita, 22 anni, è nientemeno che la figlia di un miliardario russo. Più precisamente, del magnate dell’energia Eldar. Lui, 29 anni, è un rampollo del miliardario Albert. In questo caso, le rispettive famiglie non hanno badato di certo a spese per le nozze. La torta nuziale, nello specifico, è stata a dir poco scenografica: 11 piani di dolcezza. E poi l’abito indimenticabile della sposa: gonna larga e uno strascico di pizzo lunghissimo. Una principessa. Per il loro gran giorno, Lolita e Gaspar, una delle coppie più glamour della Russia, si è esibita nientemeno che Lady Gaga. A quale cifra? Secondo il giornale russo Komsomolskaya Pravda, per ingaggiare la nota popstar statunitense, ci sarebbero voluti ben 2 milioni di dollari. Non male!