Il matrimonio di Kim Kardashian e Kanye West ha raggiunto il suo punto di rottura l’anno scorso. Tra le speculazioni sul divorzio tra i due, una fonte ha detto al mag ET che la quarantenne star del reality abbia effettivamente “chiuso” il loro matrimonio da luglio. “Kim ha dimenticato Kanye in senso romantico per un po’, ma lo ama come padre dei loro figli e non vuole metterlo in imbarazzo o ferirlo”, dice la fonte. “Il suo ultimo vero tentativo di far funzionare la loro relazione è stato quando è volata in Wyoming a luglio ed è stata vista piangere in macchina con lui. Dopo di che, sapeva che doveva essere fatta per sempre”.

“Kim è in grado di tagliare le cose più facilmente … e ha raggiunto il suo limite ed è a un punto in cui sente che le cose sono fatte in senso romantico”, continua la fonte. A luglio, Kim Kardashian ha visitato Kanye nel loro ranch del Wyoming. Questo dopo la sua controversa manifestazione politica nella Carolina del Sud. Il successivo Twitter di Kanye afferma che sua moglie e sua suocera, Kris Jenner, stessero cercando di “rinchiuderlo”. Sono stati fotografati durante una conversazione animata nella loro auto, durante la quale sembrava che stessero piangendo. La fonte dice che il comportamento di Kanye nei titoli dei giornali lo scorso anno è stato sicuramente un fattore decisivo.

Kim Kardashian e Kanye West: il divorzio dei “reali d’America”

“Oltre alla preoccupazione per la propria famiglia, Kim Kardashian prende molto sul serio la sua carriera, i suoi affari e la sua immagine. Lo tiene a mente con tutte le sue relazioni e scelte. Le azioni di Kanye hanno influenzato tutti gli aspetti della sua vita”. Nel frattempo, una seconda fonte fa eco che la candidatura di Kanye alla presidenza l’anno scorso abbia causato un “enorme divario” tra la coppia una volta felice. “Kim Kardashian sentiva il fatto che stesse scappando. Non sentiva come se Kanye stesse mettendo la loro famiglia al primo posto o adempiendo ai suoi doveri familiari”, dice la fonte. “Sentiva che il suo comportamento fosse completamente egoista, ed è stata una delle tante cose che l’hanno indotta a ripensare al loro matrimonio”.