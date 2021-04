Madonna sceglie Gucci per lanciare la prima proiezione del suo documentario: Madame X. La regina indiscussa del pop decide di indossare un completo degno di una star come lei. Tra abiti e scarpe la cantante sfoggia un outfit da quasi 4mila euro. Andiamo a vedere nel dettaglio.

Madonna: Madame X

Madonna ha proiettato per la prima volta il suo nuovo documentario: Madame X. Le riprese si riferiscono al suo ultimo tour mondiale in cui la pop star ha presentato il suo album più recente, appunto Madame X. Il docu-film sarà disponibile su Netflix. Il lancio del nuovo progetto cinematografico coincide proprio con l’anniversario del suo primo film, A letto con Madonna, che venne rilasciato 30 anni fa. Oggi Madonna ha 62 anni, ma la grinta e il talento sono ancora quelli di un tempo.

Madonna veste Gucci

Per l’occasione Madonna sceglie Gucci mostrando su Instagram un completo di alta moda. Il coordinato fa parte della collezione GC Multicolor di Gucci composto da short a vita alta e una giacca cropped con maniche ampie. Il completo è caratterizzato da pannelli blu, gialli, rosa e rossi con il logo continuo GC. Anche il bucket hat e le calze a rete sono Gucci. Si potrete dire che Alessandro De Michele l’abbia vestita dalla testa ai piedi. E invece la pop star decide di arricchire il look con il must have della stagione appena trascorsa: i Monolith di Prada. Questi boots si sono visti davvero in tutte le salse nell’autunno/inverno da poco passato. Anche Madonna non è voluta essere da meno e quindi ecco un outfit da vera fashionista ma indossato da una pop star del suo calibro.

Ma quanto bisognerebbe “sborsare” per vestirsi come Madonna? L’unico articolo in vendita sul sito, per ora, è il bucket hat a 350 euro. Facendo una rapida ricerca di può intuire che una variante della giacca è in vendita a 1.600 euro e degli short molto simili costano 750 euro. Per quanto riguarda i Monolith di Prada non ci sono dubbi: per gli stivali dei sogni servono 1.100 euro.