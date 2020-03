“Vuoi proteggere me dal male o il mondo dal male che c’è in me?” Lucifer

Tom Ellis è conosciuto in particolar modo per le serie televisive di Merlin e Lucifer. Quest’ultima in particolare ha contribuito al consolidamento della sua popolarità. Interpretando l’angelo Lucifero, infatti, ha potuto sfoggiare numerose sfumature del suo talento, affermandosi come uno dei più apprezzati protagonisti della televisione. Tutti attendono la nuova stagione per vedere se il signore degli Inferi tornerà sulla terra.

Tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione

“Ti starò sempre accanto. Considerami come il tuo Diavolo custode.” Lucifer

Il 13 marzo, Lucifer, come decine di altre serie tv, ha dovuto sospendere la produzione a causa dell’emergenza internazionale del Coronavirus. Attualmente, pertanto, non è possibile immaginare né quando i lavori riprenderanno né tanto meno una data di debutto per la quinta stagione, prima ipotizzata nella primavera di quest’anno. Ma sappiamo che, diverse anticipazioni sono trapelate negli ultimi mesi: per prima cosa si conoscono i titoli dei primi 8 episodi della stagione, diffusi dall’account Twitter degli sceneggiatori della serie. Inoltre, è stato anticipato, attraverso un’intrigante foto che all’inizio della quinta stagione, Amenadiel farà visita al fratello Lucifer all’Inferno per chiedergli aiuto su una questione importante.

Il protagonista assoluto

“Ho lavorato molto nella commedia. Per quanto mi piaccia interpretare ruoli drammatici, è sempre bello avere un po’ di umorismo quando si lavora”. Tom Ellis

Tom Ellis, classe 1978 è il protagonista della serie televisiva Lucifer firmata Netflix. Super amato dal pubblico, soprattutto femminile, è riconosciuto come uno degli attori più famosi del momento. Oltre al mondo del cinema, Tom ha una grande passione per la musica dovuto al fatto che sua madre era un’insegnante di musica. L’attore è anche completamente dipendente dal cibo spazzatura, dalla birra e dal mangiare pancetta a colazione, ma ha ammesso che si sforza, letteralmente, di rimanere in forma per interpretare il diavolo. Da quando si è avvicinato ai 40 anni, ha rivelato che tende a fare più yoga che sollevamento pesi. Ma la cosa più importante per l’attore è la famiglia, soprattutto le sue tre bambine.