Dopo aver anticipato l’uscita a fine ottobre, la seconda collezione collaborativa di Louis Vuitton e NIGO è finalmente arrivata online ed è ora disponibile per l’acquisto. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Louis Vuitton X NIGO

Virgil Abloh, il direttore creativo di LV dal 2018, ha descritto questa seconda collaborazione con NIGO come «abbigliamento maschile di nuova generazione». Il designer americano confessa di aver intrapreso una «nuova generazione di design». Abloh afferma anche che la coppia LV e NIGO ha mostrato «la fedeltà» per la una seconda volta.

Dopo aver condiviso il trailer della collaborazione, l’intera collezione è ufficialmente approdata sul sito web di Louis Vuitton oggi martedì 9 novembre 2021. Una capsule che celebra la provenienza giapponese di Nigo e indaga le diverse radici culturali della coppia sotto l’emblema globale di Louis Vuitton. Questa vasta offerta pre-primavera 2022 spazia da calzature e capispalla, a gioielli e set di piatti.

LV Trainer

Le LV Trainer rielaborate presentano il motivo anatra della collezione, così come il denim monogramma e il nero, ognuno dei quali racchiude articoli in pelle e accessori. L’emblematico stivaletto Oberkampf è disponibile sia in nero che in Moka. Quest’ultima versione vanta toppe con firme Louis Vuitton x NIGO e bottoni automatici che possono essere rimossi o scambiati per creare look diversi. Look in denim pieno, giacche di pelle, camicie kimono, felpe a collo alto, borse con monogramma e coppe decorate con anatra catturano ulteriormente l’attenzione, insieme a un abito Damier, pile e altro ancora.