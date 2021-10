Chiara Ferragni e Fedez, quanto costa la poltrona rosa di Louis Vuitton

Chiunque sia appassionato delle avventure social di Chiara Ferragni e Fedez, sa bene quanto la giovane e rampante coppia ami circondarsi di oggetti firmati, opere d’arte e design unici. Si va dai tappeti di Virgil Abloh alla carta da parati di tendenza. Impossibile da non notare la poltrona rosa shocking di Louis Vuitton su cui si siedono spesso.

Chiara Ferragni è reduce da un lussuosissimo viaggio sull’Orient Express, e ora ha fatto ritorno a casa propria a Milano. Tra le storie da lei pubblicate, ce n’è una in particolare in cui Fedez e lei coccolano la figlia Vittoria proprio sulla poltrona rosa rivestita da LV. Particolare sì, sicuramente anche super comoda, ma quanto costa? Dolcissima la scena familiare ripresa da Chiara Ferragni di ritorno dal suo viaggio sul treno extra lusso: Fedez e Vittoria Maria sulla poltrona rosa di design con l’iconico monogram Louis Vuitton. In tanti scommetterebbero che si tratti di una seduta realizzata dalla nota maison di haute couture, eppure resterebbero stupiti nel sapere che in realtà si tratta di una poltrona prodotta dall’azienda Modernica di Los Angeles. In voga da oltre due decenni, prende il no di Grasshopper chair.

Chiara Ferragni e Fedez la poltrona rosa di Louis Vuitton: prezzo e storia

La sua particolarità sta proprio nel design brevettato della struttura di legno ergonomica che rendono la Grasshopper chair un arredo senza tempo. La poltrona viene poi personalizzata con differenti tessuti e materiali in base alle esigenze e gusti dei proprietari. Sulla poltrona di Chiara Ferragni e Fedez ci ha messo mano l’artista Etai Drori, famoso per reinterpretare gli oggetti mediante l’utilizzo di tessuti firmati. Ad oggi poltrona rosa dei Ferragnez è un pezzo unico il cui valore non è stato reso noto. L’arredo reinventato dall’artista Etai Drori è la Grasshopper chair di Modernica il cui prezzo di listino è di 1,795,00 dollari. Tuttavia l’artista di Los Angeles ha utilizzato teli da mare rosa di Louis Vuitton per personalizzare la poltrona dei genitori di Leone e Vittoria e renderla unica, un oggetto da collezione, da vivere ed esporre.

È morto James Michael Tyler, il Gunther di Friends: lottava contro un cancro alla prostata