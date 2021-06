Louis Vuitton apre il suo primo pop up store in un esclusivo resort a cinque stelle. Dove prenotare per andarlo ad ammirare? Beh ovviamente in Italia, precisamente in Sardegna. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

I Pop Up Store di Louis Vuitton

Nell’anno appena trascorso la vita è stata dura per i negozi fisici. La pandemia ha inevitabilmente abbassato le serrande e, solo in queste ultime settimane, sono state riaperte. Le grandi maison di moda di tutto mondo stanno in tutti modi cercando di riattirare la clientela all’interno dei propri shop. La tecnica del pop up store consente all’azienda di connettersi con i consumatori in maniera diversa, più originale e personalizzata rispetto agli altri store del brand. Da Dior a Balenciaga in Cina anche Louis Vuitton cerca di accaparrasi la sua buona dose di visibilità. I “tradizionali” pop up store sorgono in grandi magazzini, aeroporti o piazze conosciute. Ma Louis Vuitton decide di aprire per la prima volta un temporary shop in un resort a cinque stelle.

Pop Up Store Louis Vuitton in Sardegna

Il pop up store di Louis Vuitton aperto in un resort a cinque stelle è il connubio perfetto tra turismo di lusso e maison di alta moda. La struttura in questione è il prestigioso Forte Village, che si trova in Sardegna. Il resort di lusso circondato da 50 ettari di stupendi giardini e affacciato sulla bianchissima spiaggia dell’assolata costa meridionale sarda è considerata un’eccellenza nel campo dell’hotellerie. Gli ospiti che decideranno di recarsi nella shopping experience della struttura si troveranno di fronte all’edificio di Louis Vuitton abilmente costruito. Lo shop è a pianta circolare e si erige su delle mura di intonaco grezzo che lasciano spazio ad ampie vetrine che respirano lusso da tutte le fessure. A prima vista, l’occhio cade immediatamente sulla parete color albicocca posta in primo piano che ospita un gigantesco geko realizzato in gesso turchese e decorato con il motivo monogam della maison di moda francese.

Una volta entrato nel pop up store di Louis Vuitton in Sardegna il cliente si trova immerso in un ambiente dominato dalle altezze archeggiate che riportano immediatamente ad uno stile vintage anni settanta. I colori chiari come il bianco delle spiagge sarde e l’arancione del sole che tramonta accolgono le borse e i capi d’abbigliamento.

Non solo abbigliamento..

Il pop up store di Louis Vuitton in Sardegna offre al cliente una esperienza di shopping unica. Infatti oltre ai prodotti di pelletteria e di abbigliamento abilmente creati il customer potrà anche ammirare opere d’arte uniche nel suo genere. Come la Bell Lamp, tratta dalla collezione Objets Nomades Louis Vuitton, oppure il Tavolo Samo di Carlo Scarpa.