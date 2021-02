Il 2021 non vede la fine della collaborazione tra la maison francese Louis Vuitton e l’Unicef. E meno amen, perché ciò che è fruttato da questa nuova partnership è una vera meraviglia, oltre a rappresentare l’iniziativa benefica che altro non fa che aggiungere valore al progetto. Anzi, è proprio sul valore che l’intero progetto effettivamente mette radici e fiorisce.

Louis Vuitton per Unicef

Braccialetti Lockit: la primavera è alle porte

Stiamo parlando dei braccialetti Lockit di ritorno anche quest’anno, un’abitudine ormai consolidatasi nel tempo. Il corpo dei braccialetti è composto da vari cordoncini, che virano in diverse nuance di colori e nello stesso cotone organico della bambolina. Tutti regolabili per adattarsi a ogni polso. Le nuance sono brillanti e per ogni gusto: black, celadon, blue e pink. Simbolo imprescindibile che altro non fa che aggiungere lustro è l’iconico lucchetto con il monogramma. Un simbolo immediatamente riconoscibile e tipico di Louis Vuitton nonché elemento ricorrente nelle speciali collaborazioni con Unicef. Chiaramente, trattandosi di un’iniziativa benefica, parte dei proventi delle vendite andranno all’Unicef, per sostenere i bambini in difficoltà nell’emergenza Covid. Nella partnership di quest’anno alla collezione si è andato ad aggiungere l’orsacchiotto Doudou Louis, decorato con il Monogram Flower e le iniziali classiche del logo in chiave multicolor. Il materiale prescelto è il cotone organico ed è un oggetto da collezione che si aggiunge alla raccolta fondi al pari dei nuovi gioielli della linea.