L’Italia dei milionari. Quanti sono? Ben 400 mila milionari che detengono un patrimonio di almeno un milione di dollari. Una cifra considerevole e in continuo aumento. L’1% della popolazione adulta, nonostante il periodo difficile e controverso segnato dalla pandemia. «L’Italia è la nona nazione al mondo per ricchezza finanziaria, con 5,3 mila miliardi di dollari. Il risparmio continua a essere un asset strategico, ancor più nel contesto emergenziale attuale. Le ipotesi di crescita annuale per la ricchezza nei prossimi anni variano in un range dall’1% al 3%».

L’Italia dei milionari: chi sono i 35 italiani nella classifica dei miliardari Forbes Billionaires?

I milionari in Italia rappresentano l’1 % della popolazione. In continua crescita. Giovanni Ferrero è ancora il più ricco d’Italia. Al secondo posto il patron di Luxottica Leonardo Del Vecchio (50° – $ 19,8 miliardi). Nel 2018 l’azienda di occhialeria si è fusa con la francese Essilor dando vita a EssilorLuxottica, il più grande produttore e rivenditore di occhiali del mondo. Sul gradino più basso del podio Stefano Pessina (107° – $ 12,4 miliardi), l’imprenditore alla guida dell’azienda leader al mondo per la distribuzione di prodotti per la salute Walgreens Boots Alliance. In questa classifica, stilata da Forbes, troviamo anche il re della moda Giorgio Armani, Silvio Berlusconi, Barbara e Sabrina Benetton, Manfredi Lefebvre d’Ovidio, Barilla, Andrea Della Valle, Paolo e Gianfelice Mario Rocca, Giuseppe De’ Longhi e molti altri.

L’Italia il Paese dove i ricchi sono in costante crescita

L’indagine sulla percentuale di milionari in Italia è stata realizzata da Bcg, ovvero Boston consulting group. Un gruppo che si occupa di consulenza strategica, con più di 90 uffici in 50 Paesi e 20 mila professionisti. Secondo il Rapporto stilato da quest’ultimi: «Nel nostro paese vi sono 400 mila milionari, cioè persone che detengono un patrimonio di almeno un milione di dollari in ricchezza finanziaria, l’1% della popolazione adulta. Se si guarda poi al segmento degli individui che detengono un patrimonio superiore ai 100 milioni di dollari di ricchezza finanziaria, in Italia se ne contano 1.700».

L’Italia dei milionari: e fuori dal nostro Paese?

L’Italia dei milionari vede un rialzo costante, ad oggi solo l’1% della popolazione. Nel resto del mondo, qual è la situazione? «Negli ultimi vent’anni abbiamo assistito al rialzo di mercato più lungo della storia e la ricchezza finanziaria globale è triplicata di valore» sottolinea il gruppo di ricercatori di Bcg, «passando da 80 mila miliardi di dollari nel 1999 a 226 mila miliardi di dollari a fine 2019. Solo lo scorso anno si è registrata una crescita del 9,6% nei patrimoni personali, la più forte nell’ultimo decennio, in cui la ricchezza è cresciuta del 6,2% rispetto al 4,5% del primo decennio del nuovo secolo».