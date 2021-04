Chi sono gli uomini più ricchi del mondo? Secondo il portale autorevole Forbes ( specializzato del settore) in testa alla classifica rimane inesorabilmente Jeff Bezos, la persona più ricca del mondo per il quarto anno consecutivo, con un patrimonio di 177 miliardi di dollari: 64 miliardi in più dello scorso anno, grazie alla crescita delle azioni di Amazon.

La ricchezza di Jeff Bezos supera il PIL del Marocco. L’uomo più ricco del mondo secondo Forbes

Il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, ha conquistato il titolo di persona più ricca del mondo. Ma Bezos, a 54 anni, è ancora nel pieno del suo potenziale di guadagno. Bezos è al primo posto nella lista degli ultra miliardari di Forbes. La sua inestimabile ricchezza è salita 39 miliardi nell’ultimo anno, che secondo Forbes è stato il maggior guadagno anno su anno nella storia della lista. Con tale “quotazione” Bezos ora vale più del prodotto interno lordo del Marocco.

Chi sono gli altri miliardari in classifica?

Forbes ha stilato una classifica per decretare gli uomini più ricchi del mondo. La new entry più in alto in classifica, con 38,2 miliardi di dollari, è Miriam Adelson, del Nevada, che ha ereditato l’impero dei casinò del marito, Sheldon Adelson, morto a gennaio. Altri nuovi ingressi degni di nota sono quelli del produttore di film e programmi televisivi Tyler Perry, della co-fondatrice della app di incontri Bumble, Whitney Wolfe Herd (la più giovane miliardaria self-made al mondo), e dell’europeo Guillaume Pousaz, fondatore della società di pagamenti Checkout.com. Sui gradini più alti del podio, oltre Bezos, troviamo Elon Musk con una fortuna di 151 miliardi di dollari: un impressionante incremento di 126,4 miliardi rispetto a un anno fa, quando occupava il 31esimo posto e aveva un patrimonio di 24,6 miliardi. Al terzo posto (medaglia di bronzo) per il magnate francese del lusso, Bernard Arnault, ma la sua fortuna è quasi raddoppiata, da 76 a 150 miliardi di dollari.

Gli uomini più ricchi del mondo secondo Forbes: da Bill Gates a Mark Zuckerberg

Due nomi molto rilevanti all’interno della classifica Forbes. Bill Gates e Mark Zuckerberg. Oltre a Bezos, Musk e Arnault, c’è infatti anche Bill Gates, che si colloca al quarto posto con 124 miliardi.A completare la top five è il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, con i suoi 97 miliardi. Anche la sua fortuna ha registrato una crescita incredibile. Warren Buffett, noto investitore che gestisce Berkshire Hathaway, è la sesta persona più ricca del mondo, con un patrimonio di 96 miliardi di dollari. Dalla metà di marzo del 2020 sono morti 23 miliardari. Tra loro lo svizzero Benjamin de Rothschild, erede della storica famiglia di banchieri, il magnate brasiliano del banking Joseph Safra e quello dei casinò Sheldon Adelson. Oltre al miliardario ceco Petr Kellner morto in un incidente d’elicottero in Alaska. La sua fortuna da 17,5 miliardi di dollari. Gli Stati Uniti restano il paese con il più alto numeri di miliardari, 724. Mentre la Cina si appresta ad accorciare la distanza.

I più giovani under 30 della classifica

Il più giovane tra i nuovi miliardari self-made è il 26enne americano Austin Russell, che ha lasciato gli studi all’università di Stanford per fondare l’azienda di sensori per il settore automotive Luminar Technologies. Russell ha un patrimonio di 2,4 miliardi di dollari ed è 1299esimo in classifica. Al secondo posto il 18enne tedesco Kevin David Lehmann, che ha ricevuto dal padre, Günther Lehmann, la sua quota della catena di drugstore dm-drogerie mkt. Mentre l’imprenditore indiano Mukesh Ambani è diventato la persona più ricca dell’Asia.