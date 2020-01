Letizia di Spagna look 2020: sexy in Classic Blue Pantone

Letizia di Spagna e Felipe VI hanno preso parte alla parata militare che si è tenuta la scorsa settimana a Madrid. A convogliare tutto l’interesse dei media è stata (strano) la regina, niente formalità per l’occasione, anzi! L’outfit della Ortiz si è rivelato impeccabile ed originale allo stesso tempo. La sensualità del suo look si è mostrata perfettamente in linea con i trend di stagione. Approfondiamo meglio…

Letizia di Spagna è un’ondata di freschezza

Letizia di Spagna, la scorsa settimana, in occasione della parata militare che si è tenuta a Madrid, ha puntato tutto sul color block, nella fattispecie sul colore dell’anno secondo Pantone, ovvero il Classic Blue. La Ortiz ha indossato un lungo abito a portafoglio con il doppiopetto allacciato in vita, uno splendido ed in ottima forma vitino da vespa, chiuso con un solo bottone di perla. La particolarità di questa mise è sicuramente data dalla gonna, lunga fino ai piedi e con uno spacco vertiginoso che ha rivelato le gambe lunghe e snelle, un dettaglio sexy e davvero inusuale per una reale (sicuramente Kate avrebbe storto il naso).

Gli accessori

Ha guarnito egregiamente il tutto scegliendo delle décolleté con il tacco a spillo di Magrit, in tinta con l’abito. Anche gli accessori non sono stati da meno, degli orecchini di perle e diamanti in bella vista grazie ai capelli legati in un raccolto spettinato. Nonostante questo autunno abbia compiuto 47 anni, Letizia di Spagna ha dimostrato di possedere un’ottima forma ed un gusto al passo coi tempi. Un’icona da tenere in considerazione come fonte di idee ed eleganza, che ha svecchiato l’idea di regina, da sempre attorniata da un certo odore di naftalina.