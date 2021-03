Leonor di Spagna è la nuova icona di moda e classe firmata 2021. Piccole royal crescono. Leonor di Spagna, 15 anni, è destinata indissolubilmente a diventare fashion icon. Difficile non impararlo visto che la madre in questione è proprio niente di meno che è Letizia di Spagna. “Regina” indiscussa di stile ed eleganza. L’ erede al trono, sorridente e a suo agio, ha presieduto la commemorazione del trentesimo Anniversario dell’Istituto Cervantes completamente da sola con un look che si è fatto subito notare. Leonor di Spagna si è dimostrata la perfetta erede di sua mamma in fatto di stile.

Leonor di Spagna nuova icona di moda. L’erede al trono sa perfettamente come diventare fashion icon

Per questa giornata così importante per lei, la Principessa Leonor (che ha compiuto 15 anni lo scorso 31 ottobre ) ha deciso di rimanere fedele al suo stile di classe. L’abito, del marchio Poète Autunno/ Inverno 2020-2021, è costato “appena” 59.90 euro. Il mini vestito, che aveva già indossato qualche mese fa, è andato immediatamente esaurito. La creazione moda, in chiffon stampato, è caratterizzata da collo alla coreana, da una gonna con balze e da maniche a campana. È il modello Mirta e appartiene all’ultima collezione autunno inverno dell’azienda spagnola. Leonor ha abbinato il tutto ad un paio di pump di suede nere con kitten heel di Pretty Ballerinas, il modello Holly per la precisione, con un micro tacco di soli quattro centimetri. Il costo? Da 195 euro. Nell’ottobre scorso, al premio Asturias, aveva portato il suo primo paio di tacchi del brand Mascaròl. Di recente è emerso che lei, la sorella Sofia e la madre si scambiano spesso abiti e accessori.

Chi è la bella erede al trono di Spagna

Leonor di Borbone-Spagna, principessa delle Asturie è la prima figlia di Filippo VI di Spagna e di sua moglie, la regina Letizia. Secondo la Costituzione spagnola è l’erede al trono di Spagna e per questa ragione, fra gli altri, ha il titolo di Principessa delle Asturie. L’agenda istituzionale della principessa Leonor si è fatta più intensa durante l’ottobre del 2019, quando ha partecipato al Premio Principessa delle Asturie, tenendo il suo primo discorso. Un altro discorso della principessa è stato fatto durante il suo esordio alla fondazione Principessa di Girona, in Catalogna. La principessa rimane distaccata dai media e dal popolo, a causa delle rigide regole della madre, che non vuole esporla troppo. Rimane comunque molto popolare e presente sui giornali di cronaca rosa.