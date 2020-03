“Anch’io vorrei vedere i miei genitori, ma non uscire è la cosa migliore da fare in questo momento. Sto a casa, con i miei cani, e ho un messaggio dal cielo”

Lady Gaga ha deciso di dare il buon esempio per far sì che la situazione mondiale migliori. Ormai il Coronavirus sta arrivando ovunque e per combatterlo è opportuno seguire alcune semplici, ma efficaci regole, come ci spiega la pop star.

#TuttoAndràBene

“Non è facile per nessuno, ma la cosa più giusta e salutare da fare adesso è mettersi in auto-quarantena e non vedere persone di oltre 65 anni o stare in luoghi affollati.” Lady Gaga

Lady Gaga come altre celebrità americane, si mette in isolamento volontario per senso civico e senza imposizione – scelgono di chiudersi in casa per evitare di contrarre il Coronavirus, ma soprattutto di contagiare gli altri. Sì, perché non esista ancora una cura, l’esempio della Cina ha testimoniato che stare chiusi in casa per un periodo ed evitare i contatti sociali, blocca la pandemia.

#Iorestoacasa

“Rimarrò in quarantena fino a quando sconfiggeremo il Coronavirus.” Lady Gaga

Un messaggio importante, quello lanciato da Lady Gaga ai suoi fan, con la speranza che possa essere preso in considerazione ed emulato dai tanti seguaci che l’artista ha in giro per il mondo. Un messaggio semplice: “Io resto a casa”, che tutti noi dobbiamo seguire per evitare che il Covid-19 possa colpire ancora la popolazione mondiale. Per questo ricordiamo le regole da rispettare: