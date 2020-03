Questo è forse l’incubo di tutte le donne. C’e una regola non scritta e guai chi non la rispetta! La regola dice mai e poi mai presentarsi in bianco ad un matrimonio, a meno che tu non sia la sposa, ovvio. In questa storia c’è dell’incredibile, al matrimonio di questa coppia americana, la mamma dello sposo si presenta vestita in bianco, e non solo! La suocera le ha fatto proprio un bel dispetto, si è presentata con un lungo abito da sposa!

La suocera si presenta al suo matrimonio vestita da sposa!

La tremenda storia è raccontata dalla protagonista Amy Pennza con un post su twitter! Amy Pennza è una scrittrice di libri rosa e vive in Ohio, Stati Uniti. Il twitter è in risposta al presentatore Jimmy Fallon riguardo storie di matrimonio andate male. L’immagine pubblicata ha fatto rapidamente il giro del web diventando virale. Ma non tutto è come sembra e il finale potrebbe lasciarvi a bocca aperta!

Niente suocera cattiva, la sua è una storia triste

Nella foto pubblicata da Amy si notano le due donne, una affianco all’altra con indosso l’abito da sposa. Per quanto possa sembrare una “carognata”, pare che la suocera pare avesse un’ottima ragione per una scelta tanto avventata. Amy ha ammesso «Mia suocera è cresciuta in estrema povertà. Da bambina, sgattaiolava di soppiatto in cucina e mangiava teste dei fiammiferi. Quando cresci con niente, ti rimane dentro per sempre. Non importa quanti soldi guadagni, c’è sempre quella piccola paura in un angolo della tua mente che qualcuno possa portarti via tutto». A quanto pare la suocera avrebbe trovato l’abito da sposa ad un prezzo stracciato, solo allora decide si acquistarlo.

Sul web, gli utenti si rivoltano

Sul web i commenti non sono di certo carini. Non ha fatto nessun effetto la storia strappalacrime della suocera, passando quindi da matrigna malvagia. «Poteva cercare un abito da cocktail in sconto», ha commentato un utente. Un altro ancora rincara: «Essere poveri non è una scusa per indossare un abito da sposa per il matrimonio del proprio figlio. Psicopatica». In più, ad aggravare la situazione, è stata la risposta della suocera quando seppe di essere diventata virale online per un comportamento del genere. Sapete cosa ha detto? «Qualunque cosa mi renda famosa».