“L’obiettivo più radicale del movimento è l’egualitarismo”. Gloria Steinem

Il settimanale Time, conosciuto in tutto il mondo anche grazie alla copertina del primo numero del mese di dicembre, che elegge l’Uomo dell’Anno” (il nome è stato cambiato nel 1999 in Persona dell’Anno), ossia l’individuo o gruppo di persone che ha avuto maggiore influenza sulle notizie dell’anno appena trascorso. Questa usanza divenne abituale dal 1927, con un radicale cambiamento dopo che, il movimento femminista ha preso la situazione in mano.

Uguali

“La rivoluzione più grande è, in un paese quella che cambia le donne e il loro sistema di vita. Non si può fare la rivoluzione senza le donne. Forse le donne sono fisicamente più deboli ma moralmente hanno una forza cento volte più grande.” Oriana Fallaci

Sono passati molti decenni prima che la leadership di Time, includesse le donne all’interno del progetto “Persona dell’anno”, 90 anni prima che una donna gestisse il tutto. Ora la rivista celebra il centenario di questa importante decisione. Ricordiamo che, le donne esercitavano in passato un potere leggero molto prima che il concetto fosse definito. Nel centenario del suffragio femminile, i redattori e i collaboratori del Time hanno rivisitato tutte le edizioni dal 1920, in cerca di donne potenti che hanno cambiato la storia dell’umanità.

Storia

“Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla se non la loro intelligenza.” Rita Levi Montalcini

Nell’archivio del Time, sono state ritrovate numerose riviste che presentavano in copertina donne dal calibro di: Soraya Tarzi dell’Afghanistan o la regina Elisabetta II d’Inghilterra, donne di stato globali come Golda Meir ,Indira Gandhi , Margaret Thatcher , Corazon Aquino, fino ad arrivare a Michelle Obama. Le donne qui profilate hanno allargato la loro visione del mondo esplorando nuove realtà, si sono liberate dalle convenzioni e dai vincoli, hanno accolto nella comunità i perduti e lasciato indietro un passato troppo travagliato. Questo speciale progetto del Time è un atto di scoperta e riscoperta delle possibilità che si presentano quando guardiamo e ascoltiamo in modo diverso il mondo che queste donne hanno creato.