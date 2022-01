È di nuovo quel periodo dell’anno in cui la migliore lingerie di San Valentino è qui per distrarci dal fatto che le vacanze sono arrivate e finite, con mesi di inverno ancora da trascorrere. Andiamo a scoprire la giusta lingerie per le varie occasioni.

Single o fidanzata per San Valentino?

Se hai una relazione, potresti optare per un vestito sexy per una notte piccante con il tuo compagno. O forse sei single e stai cercando un abbigliamento da casa di fascia alta con cui apparire e sentirti al meglio. Tieniti pronta per la giornata di san Valentino. I date dell’ultimo minuto sono sempre ben accetti, non vorrai farti trovare impreparata! Insomma, qualunque cosa sia sulla tua agenda del V-Day quest’anno, c’è una scelta per te in questo elenco.

Naturalmente, bralette di pizzo con spalline e set di reggicalze ricamati sono solo metà della lista della migliore lingerie per San Valentino. Non dimenticare di concederti degli snack dolci e dei giocattoli sessuali ancora più dolci per portare la tua serata al livello successivo. Una volta che hai messo in fila le tue caramelle preferite, finisci il pacchetto con una playlist di prim’ordine.

La vasta scelta di lingerie sexy

Dagli indumenti da notte di seta ai set coordinati che rimarranno impressi nella loro mente per settimane, osa anche tu a San Valentino. Quindi puoi rifarti pure gli occhi con alcuni completino sexy per ogni tipo di estetica e preparati ad abbellire le cose in nome del romanticismo.

Un modo infallibile per stupire la tua dolce metà quest’anno è con un sensuale set coordinato. Se il rosso e il rosa non fanno per te, il classico nero con rifiniture in pizzo è sempre una vittoria. Opta per fiocchi, pizzi floreali, balze o pois se vuoi appoggiarti alla tua femminilità, o scegli qualcosa di minimalista e spigoloso come l’argento metallizzato. I reggiseni push-up sono un altro modo affidabile per alzare la posta, ma se ti senti più piccante, Savage x Fenty ha delle allettanti mutandine.