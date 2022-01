Perché la tua pelle è così bella? Una routine dedicata alla cura della pelle aiuta sicuramente, ma a volte una base davvero buona è l’eroe sconosciuto dietro quel bagliore incontaminato. I fondotinta hanno fatto molta strada dai giorni in cui potevano essere tutti descritti come dei pasticcini (“bake”, “scaglie”, “polvere”). Le formule di oggi hanno inchiodato quella finitura della pelle. Che tu stia cercando una copertura completa o un filtro senza trucco, questi fondotinta ti faranno sentire sicura.

Il fondotinta più economico: Maybelline

Questa è il travolgente fondotinta economico più quotato su Internet. Le recensioni sono ampie (oltre 86.000 su Amazon) e sono tutte piene di complimenti. Le persone elogiano la sua variegata gamma di sfumature (ha 40 opzioni, proprio come Fenty) e le sue capacità di lunga durata e levigante. Anche se ha una finitura opaca e nasconderà rapidamente le imperfezioni, non farà sembrare il tuo viso un gesso. Inoltre, è molto conveniente.

Il più costoso

Se il denaro non è un problema, questa è la migliore base che puoi acquistare. È vellutato, si fonde perfettamente con la pelle senza appiccicosità e rende il tuo viso praticamente perfetto in un modo naturale, ben idratato. Sebbene sia regolarmente utilizzato dai truccatori per le apparizioni da red carpet, la sua applicazione è sorprendentemente infallibile anche per noi comuni “umani”. Ed è uno dei prodotti di bellezza con ricarica automatica più popolari.

Il fondotinta di Rihanna

Se ti ritrovi a “sembrare sballato” (parole di Rihanna) per qualsiasi motivo, prova il fondotinta a copertura totale che ha lanciato un milione di sfumature. La formula è leggera sulla pelle ma lavora, lasciando l’intero viso con una finitura morbida, opaca e aerografata per tutto il giorno, come se non avesse mai incontrato un poro in vita sua. E se l’abbinamento delle tonalità è stata una lotta di lunga data, Rihanna ha creato il Pro Filt. E’ disponibile in 50 diverse tonalità, quindi non devi accontentarti di “abbastanza vicino”.

Il fondotinta più leggero

Se le tue esperienze passate con il fondotinta possono essere generalmente riassunte come “bake”, questa formula ti aiuterà a fare ammenda. È comodo, flessibile e si fonde sulla pelle, come quei leggings lucidi dall’aspetto liquido che sono così comodi e rinfrescanti che ti convinci che sono davvero dei pantaloni così puoi indossarli tutto il giorno. Puoi facilmente indossare questo fondotinta tutto il giorno senza razionalizzare; ha SPF per quando il sole è ancora alto e un bagliore dall’aspetto fresco che sarà ancora lì quando il sole se ne sarà andato da tempo.

Quello di Meghan Markle

Questa è la base che si sposa meglio con una tiara. Indossato da Meghan Markle il giorno del suo matrimonio, dona un grazioso e credibile effetto schiarente sulla pelle. E la sensazione è molto leggero, quasi come quella di una crema idratante colorata. Inoltre viene fornito in una comoda e sicura parte superiore a compressione, che lo rende ottimo da portare in giro per i viaggi.