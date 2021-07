La Karl Lagerfeld è lieta di annunciare il lancio ufficiale di una esclusiva capsule collection con lo stilista Kenneth Ize. La collezione KARL LAGERFELD X KENNETH IZE sarà disponibile online su KARL.com, FARFETCH.com, Brownsfashion.com. Oltre che nei punti vendita KARL LAGERFELD di Saint Germain a Parigi & Regent Street a Londra a partire dal 7 luglio 2021.

La capsule collection :, presentata a Parigi nella storica sede Karl Lagerfeld al 21 di Rue de Saint Guillaume, è un mix tra lo stile nigeriano e quello europeo. Proposta e curata dalla Style Advisor Carine Roitfeld, la collaborazione abbina stampe accattivanti a silhouette smart. L’iconica palette bianca e nera di KARL LAGERFELD viene abbinata a sprazzi di colore acceso in modelli ispirati ai tradizionali abiti anche oke.

Karl Lagerfeld X Kenneth Ize Primavera-Estate 2021: quando la Nigeria incontra l’Europa

Kenneth Ize e il Design Director di Karl Lagerfeld, Hun Kim hanno co-creato una collezione di modelli e accessori ready-to-wear gender-neutral, che riflette una sofisticata trattamento dei due mondi. Ne risulta una sfavillante celebrazione di cultura e design ascensore. Tutti i tessuti usati per gli accessori, inclusi i portachiavi e un porta-cellulare, rispetta dalla Nigeria, mentre la pelle severi standard ambientali di approvvigionamento imposti dal Leather Working Group (LWG).

La raffinata collezione di prêt-à-porter include anche una gamma di spezzati sartoriali, top e pantaloni in maglia, modelli ampi e capi casual e puliti che si possono anche indossare per look più sofisticati. Tra i capi chiave, una camicia con stampa a vortice bianca e nera in pura seta 100%, pantaloni abbinati realizzati in un esclusivo tessuto di canapa italiana, maglie con righe verticali dai colori accesi realizzati in un blend di cotone e lana merino e un blazer sartoriale dalle splendide finiture con dettaglio di impuntura tono su tono.

Che stile!

“È stata un’esperienza incredibile. La vastità del lavoro di Karl mi ha ispirato molto ed è un onore lavorare con la sua omonima maison. La visione comune è quella di vendita l’estetica chic parigina di KARL con elementi della tradizionale arte africana. Questo mi ha permesso di giocare con i codici stilistici esistenti del brand ed espandere il mio approccio al design”, commenta Kenneth Ize. “Spero che il pubblico si innamori del risultato”.

“I modelli di Kenneth hanno una freschezza così diversa, che crea uno splendido contrasto con il DNA del brand”, commenta la Style Advisor Carine Roitfeld. “Sono sicura che Karl avrebbe adorato la collezione e la sua esplorazione di colore e cultura”. La maison KARL LAGERFELD condivide la visione iconica e l’estetica del design del fondatore Karl Lagerfeld, abbinandola a uno spirito innovativo e contemporaneo. Il brand celebra il suo colossale retaggio e ne trasmette la passione, l’intuizione e l’instancabile creatività che ne forma il DNA.

L’inconfondibile estetica KARL LAGERFELD unisce classici parigini a un’attitudine rock-chic con silhouette sartoriali. Il suo portfolio di collezioni accessibili e aspirazionali include ready-to-wear da donna, uomo e bambino, oltre a borse e piccola pelletteria. Tra le altre collezioni ricordiamo orologi, occhiali, calzature, profumi, candele e bigiotteria.Alimentata dal coinvolgimento dei consumatori, l’esperienza di retail a 360° di KARL LAGERFELD conta oltre 200 punti vendita monomarca nel mondo, con location chiave a Parigi, Londra, Monaco, Mosca, new York, Dubai e Shanghai. Il marchio inoltre resta in contatto con i consumatori attraverso un network di distribuzione all’ingrosso premium in Europa, Medio Oriente e Asia. Il flagship store globale KARL.COM copre 96 paesi.

Kenneth Ize è uno stilista il cui lavoro include elementi della tradizione e dell’artigianalità dell’Africa occidentale. Nato a Lagos, in Nigeria, Ize trascorre gli anni della formazione in Austria, dopo che la famiglia vi si trasferisce quando lui ha quattro anni. Ha studiato fashion design all’Università di Arti Applicate di Vienna prima di lanciare il brand che porta il suo nome nel 2013.

Ora basato a Lagos, i modelli di Ize uniscono le influenze dei mondi in cui ha vissuto. “Trovo ci sia una nota d’eleganza in Austria e una di stravaganza in Nigeria – è affascinante unire queste due cose”, spiega. “Voglio che il mio brand aiuti la mia comunità, voglio che la aiuti a crescere e serva da piattaforma per mostrarla al mondo”, dichiara.