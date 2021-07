‘Cracco Portofino’ è finalmente la nuova insegna di rinascita dello storico ristorante ‘Pitosforo’, chiuso dal 2018, di proprietà della famiglia Vinelli. Uno splendido affaccio sul borgo, ingresso dal molo e tavoli sui suggestivi terrazzamenti vista mare. Esclusivo e adorato dal jet set internazionale.

‘Cracco Portofino’ è tra noi. Pura magia enogastronomica in uno dei borghi più ambiti

Ristrutturazione a cura degli architetti Laura Sartori Rimini e Roberto Peregalli, che avevano progettato il locale di Cracco in Galleria a Milano. “L’idea — raccontano gli architetti — era di ricreare un ambiente semplice ma sofisticato come una cabane”. E la descrizione che da’ il corriere.it è davvero minuziosa: “Si entra da una scala esterna che conduce gli ospiti a una prima terrazza dove si apre la sala d’ingresso. Il bancone del bar è nascosto nella roccia mantenuta a vista mentre sulla destra si entra nel ristorante vero e proprio dove una grande vetrata senza tende offre una bellissima vista sul porticciolo. Le pareti sono tutte rivestite in paglia intrecciata e dipinta a mano, ognuna con un motivo diverso. Alle pareti specchi fatti fare appositamente a Venezia e sul soffitto un canniccio che arriva dal Giappone. Tutti gli arredi, dalle tovaglie ai piatti, sono stati fatti fare su disegno. Infine, vicino al bancone del bar, infine, una scala conduce al piano superiore dove si trova un’altra terrazza che domina tutta Portofino”.

“L’offerta gastronomica — racconta ancora Carlo Cracco — è simile a quella della Galleria, con una parte bistrot, più informale, e quella gastronomica. In più ci sono il bar e le terrazze che si possono prestare a soluzioni diverse, dagli aperitivi al dopo cena. La mattina, poi, serviamo la pasticceria come a Milano mentre la sera, quando cambia la luce, diventa tutto magico. Il ristorante sarà sicuramente aperto fino a ottobre — raccontano Carlo Cracco e la moglie Rosa Fanti, che trascorreranno qui gran parte dell’estate per seguire la nuova creatura — però stiamo provando a coordinarci con altri locali del borgo per restare aperti fino a Capodanno. Vedremo”.