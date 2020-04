Tutto ai tempi del Coronavirus è camaleontico e si reinventa, anche la moda. Che rallenta sì, di molto anche, ma non si ferma. Maison e fashion magazine si orientano verso l’universo digitale per creare un nuovo volto di sé, che si tratti delle nuove collezioni stagionali alle idee innovative per le copertine patinate social. Questa campagna Jaquemus è diversa da tutte quelle a cui siamo stati abituati finora, si è svolta in una maniera speciale, a prova di quarantena…

Dive indiscusse della campagna Primavera/Estate Jaquemus: Bella Hadid e Barbara Ferreira. La supermodella e l’attrice curvy di Euphoria, sotto il sorprendente e raffinato obiettivo virtuale del fotografo Pierre-Ange Carlotti.

La serie di scatti è denominata “Jacquemus at home“, ed è stata interamente scattata su FaceTime. Bella Hadid indossa un completo bianco in lino oversize, raffinate bralette in maglia, super Novanta top a righe orizzontali e l’iconica borsa di Jaquemus: Le grand Chiquito. Barbara Ferreira indossa una camicia in lino, bra in maglia e altra borsa iconica: Le panier Soleil.

La sorellina minore di Gigi Hadid, Bella, è apparsa nell’ultimo numero di Vogue Italia, sempre seguendo diligentemente le regole del distanziamento sociale decretate dal governo. Vogue non è l’unico magazine di moda che accoglie l’era della fotografia alternativa su FaceTime. Anche i-D, infatti, ha esordito con un progetto speciale denominato Safe + Sound. 19 modelle provenienti da tutto il mondo, tra cui anche la sorella di Bella, Gigi. Per quanto riguarda la campagna di i-D, gli scatti sono stati realizzati dal fotografo Willy Vanderperre.

Il mondo del festino non è l’unico ad essersi egregiamente adeguato. L’ultimo video di Lady Gaga, per esempio, è stato girato interamente con un iPhone 11 Pro. Non è più necessaria una mega produzione alle spalle o un super entourage, il ché sorprende ed impaurisce allo stesso tempo. Un’altra star della musica mondiale che ha condiviso sui social network il proprio servizio moda, è Demi Lovato.

Servendosi di un post Instagram ha narrato la sua esperienza: «Ho fatto un servizio fotografico virtuale FaceTime con @angelokritikos… quando il mondo si spegne e devi stare al sicuro, devi anche diventare creativo». E ha ragione da vendere, chi lo sa che non riscopriremo l’artista che è in noi…