Coi tacchi a spillo dentro casa. Stiamo parlando di una conduttrice spaziale, che ha risentito, come tutti noi, di questa altalena che da marzo ci pone in un saliscendi di lockdown. A chi non è capitato in questo periodo di sentirsi saturo di noia, data la quasi totale mancanza di vita sociale… Ecco la soluzione escogitata dalla biondissima presentatrice. A proposito, l’avete riconosciuta?!

Bionda e famosa: in casa con jeans e tacchi altissimi. Proprio come il loro prezzo

Dicevamo, a chi non è capitato di imbellettarsi un po’, anche per stare dentro casa? Un makeup fugace per ricordarsi come ci si trucca, o anche qualche vestito diverso dalla solita tutona, o peggio, dal solito pigiama in pile. Ebbene, è ciò che ha fatto anche Ilary Blasi, tirando fuori dal suo guarnitissimo armadio un paio di tacchi extra lusso. Un mix tra casual e chic. L’outfit è quello della ragazza della porta accanto: jeans attillati con i risvoltini e una semplice t-shirt rossa sotto a un sobrio maglione nella nuance del crema. Guest star: un paio di tacchi stiletto che ricalcano appieno le ultime tendenze del momento ma anche quelle sempiterne. Non un paio di décolleté qualsiasi i suoi tacchi in vernice nera, ma certamente must have di ogni guardaroba che si rispetti. Stiamo parlando delle Ivy di Le Silla (prezzo 546 euro) che la fanno da protagoniste ai piedi di Ilary Blasi, facendo sterzare bruscamente il suo look da casual a très chic.

Le Silla è un marchio Made in Italy di calzature di lusso da donna. Una firma nata nel 1994 dal genio del designer Enio Silla e di sua moglie Monica Ciabattini, cimentatasi nel ruolo di direttrice creativa e brand manager. Le calzature Le Silla sono prodotte nel distretto calzaturiero italiano della regione Marche, e rappresentano la punta di diamante dei prodotti 100% Made in Italy. Iconico modello che si associa al brand Le Silla è la scarpa elegante con tacco alto a stiletto. Ma non è l’unico modello che rende questo marchio degno di nota. Si distinguono infatti gli stivali dalle squisite finiture, a tubo o stretch, al ginocchio o cuissard. Dall’estate 2009 Le Silla ha lanciato la sua collezione di costumi da crociera, Le Silla Beachwear, e anche la sua capsule sposa Le Silla Bridal. Principio cardine dell’azienda di moda è l’impiego di materie naturali e soprattutto pregiate quali raso di seta, camoscio, rettile, pietre e cristalli Swarovski.