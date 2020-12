I bracciali preziosi che indossano le star rappresentano un sogno ad occhi aperti. Le marche luxury leader nel settore ci propongono accessori glamour preziosi e sempre eleganti. Bracciali rigidi stile bangle dalla fascia decorata, modelli in pelle, a catenella o con charms, creazioni in oro, argento o con perle. Ad ognuno il proprio stile personale ed autentico.

I modelli di bracciali preziosi più belli e di lusso

I modelli più lussuosi di sempre? Ad esempio Chanel propone la linea Camelia in oro bianco 18 carati con diamanti e una trama floreale mentre Gucci propone originali bracciali in metallo con perle lungo la maglia e il logo della Maison ricoperto di cristalli colorati, creazioni dallo stile più moderno e fashion. Nella collezione Autunno/Inverno di gioielli Swarovski, troviamo modelli classici ed eleganti che si alternano a novità più frizzanti, come i bracciali in pelle o in metallo con pendenti a forma di animaletti. Perfetti anche da regalare alle più giovani. Raffinata ma non troppo formale la collezione dei bracciali con charms di Emporio Armani, con pietre colorate ad impreziosire la forma. Giorgio Visconti propone raffinati bracciali in argento e oro bianco con fiore colorato a completarlo. I bracciali Tiffany sono da sempre un must have irrinunciabile: con simbolo dell’infinito rivestito di punti luce i più romantici e raffinati.

Federico Fashion Style e il suo “polso prezioso”

Federico Lauri, vero nome di Federico Fashion Style, è un hair-stylist molto conosciuto nel settore ed è riuscito ad ottenere nel corso degli ultimi anni un vero e proprio successo. Grazie anche alle molteplici apparizioni televisive, una delle quali nel programma “Il salone delle meraviglie”, in onda su Real Time. Federico, grazie a questo format molto seguito, è diventato uno dei parrucchieri più ricercati, desiderati e amati dalle vip e sono infatti moltissimi i volti noti dello showbiz che richiedono le sue competenze e “mani dorate”.

Federico Fashion Style non ha mai nascosto la sua profonda passione per il lusso sfrenato e lo dimostra ogni giorno indossando i bracciali preziosi che sfoggia con estrema disinvoltura e fascino. Ne possiede diversi a cui non rinuncia mai, dal Love Bracelet di Cartier (un oggetto che è un must-have per le star da Chiara Ferragni a Wanda Nara passando per Belen) di cui ha il modello tradizionale in oro giallo ( 6.400 euro) a quelli personalizzati con il suo nome e quello della figlia firmati APM Monaco del prezzo di 297 euro l’uno. Federico abbina il bracciale di Cartier con un bracciale di Moschino con il cinturino di pelle sul quale sono applicate delle lettere in oro e cristalli con il nome del suo brand. Una cifra più accessibile : “solo” 195 euro. Il costo complessivo? quasi 7.500 euro totali.

I bracciali preziosi delle altre star: un polso che vale anche 40mila euro

Ilary Blasi, nota conduttrice italiana, ha una passione per i look griffati e soprattutto per i gioielli preziosi dei grandi marchi di alta gioielleria. La conduttrice non rinuncia ai preziosi gold e completa i suoi outfit impeccabili abbinando gioielli da sogno e indossando bracciali in oro il cui valore raggiunge quasi i 40mila euro. Quali indossa? Sul polso della bella Ilary troviamo due bracciali rigidi in oro giallo della collezione Love di Cartier. Ognuno dei quali costa 6,400 euro. In aggiunta un bracciale a forma di chiodo ricurvo, ancora in oro giallo, della collezione Juste un clou, sempre di Cartier. Il valore? Ben 6,950 euro. Sul polso opposto Ilary abbina due bracciali a catena dalle maglie larghe che ricordano i bracciali della linea Iconica di Pomellato, bracciali che anche Chiara Ferragni indossa spesso. Questi preziosi hanno un valore di 8,200 euro ognuno. Ilary Blasi indossa ai polsi bracciali per un valore totale di 36,150 euro, una cifra decisamente importante e significativa.

Wanda Nara non ha mai nascosto la sua passione per il luxury sfrenato ma ci sono degli accessori ben precisi a cui non riesce a fare proprio a meno: i bracciali preziosi. Sono tutti firmati Cartier e costano una fortuna! Elisabetta Gregoraci ama anche lei i bracciali preziosi, tanto da non separarsene mai ad ogni apparizione in tv che si rispetti. Ne porta diversi al braccio destro, dai Love Bracelet di Cartier in oro giallo a quelli con i diamanti, fino ad arrivare all’ovai Spike Bracelet di Anika Ko. Cos’hanno in comune? Valgono tutti migliaia di euro.

I gioielli di Emma Marrone a X-Factor? Valgono più di 100mila euro

Ultima ma non meno importante in termini jewels la cantante Emma Marrone. In occasione degli attesissimi live di X-Factor completa il suo look con preziosi gioielli di Bvlgari e pezzi unici creati dalla celebre jewel designer Delfina Delettrez. La cantante durante la puntata numero 5 dei live aveva su mani e polsi anelli e bracciali in oro e diamanti della collezione Serpenti di Bulgari dal valore inestimabile. Il bracciale a serpente ancora di Bvlgari della collezione Serpenti, in oro bianco 18 kt con pavé di diamanti, costa 26.200 euro. La cifra totale dei gioielli si aggira all’incirca intorno ai 110.200 euro.