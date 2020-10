Il cappotto perfetto? In base alla propria body shape, o meglio, il proprio fisico. Corto o lungo, con cintura in vita oppure oversize, a uovo, doppiopetto o svasato. Non tutti i capo-spalla sono adatti alle silhouette di tutte le donne appartenenti all’universo femminile. Le forme del corpo vanno rispettate e valorizzate. Ragion per cui, il cappotto è un capo che va scelto con cura ed attenzione. Pezzo chiave di qualsiasi look dei mesi autunnali e freddi, è adatto per affrontare le rigide temperature senza rinunciare però a quella nota di stile e moda unici nel loro genere. Proprio per questo, che sia semplice o sofisticato, piumino o no; il cappotto è l’alleato numero uno della moda firmata “winter collection”. Caratteristiche peculiari? comodità e leggerezza (se così si suol dire grazie ai piumini ultra leggeri) caratteristiche non meno importanti: che tenga caldo e che sia versatile.

Moda 2020: il cappotto perfetto è un must have. L’importante è che rispetti la forma del corpo

Cappotto non è un semplice “capo-spalla”. Ogni capo è differente in base alla fisicità della donna che lo indossi. Non è solo una questione di qualità o materiali ( anche se per un capo che si rispetti sono altresì molto importanti) bensì sono importantissimi i tagli, le linee e le forme. Le così dette proporzioni, che costituiscono la forma fisica unica ed irripetibile del nostro corpo. Perfette così come siamo. Ogni silhouette è un universo a sé, non esiste una forma perfetta assoluta. Proprio per questo, è importante conoscerci al meglio per valorizzare ogni capo che poi andremo ad indossare. Esattamente come quando si tratta di scegliere un paio di pantaloni o un vestito. In questo caso specifico, si tratta di scegliere il cappotto perfetto. Curve abbastanza evidenti, burrose o palestrate, spalle in linea con i fianchi e un punto vita sottile e ben definito. Stiamo parlando delle “donne clessidra”. Se vi riconoscete in questa tipologia fisica i modelli perfetti per valorizzare questo tipo di silhouette sono quelli che segnano e mettono in evidenza il punto vita, come ad esempio il trench.

Fisico a triangolo e triangolo inverso

Per quelle donne che sono caratterizzate da una body shape a traingolo o a pera i modelli capo-spalla più adatti per questa silhouette sono quelli più o meno svasati nella parte inferiore. Sì anche ai cappotti con cintura in vita e doppiopetto. Se invece possedete una body shape a mela , o a triangolo inverso, (cioè un disequilibrio tra la parte inferiore e quella superiore del corpo) i modelli perfetti sono il monopetto dalle linee essenziali con spalle scese e morbide, evitando spalline, colletti e decorazioni privilegiando invece le linee semplici e regolari. Ideali per valorizzare l’upper body, cioè braccia, seno e addome che appaiono più robusti rispetto ai fianchi e alle gambe evidentemente più sottili.

Cappotto mania 2020: adatti a tutte le body shape

Fisico androgino e mascolino, fianchi allineati con il torace ma punto vita poco definito: queste le caratteristiche della “donna rettangolo”. Per valorizzare e rendere più sinuose le forme meglio puntare sui modelli a uovo. La body shape ovale o a diamante è tipica delle bellezze prorompenti, con seno generoso e che hanno l’addome come punto più pronunciato della silhouette. Per questi casi meglio scegliere cappotti dalle linee morbide. Siete piccole e minute? L’ideale per la vostra fisicità sarebbe concentrarvi su modelli corti e stretti così da slanciare la figura e sembrare più alte e longilinee. Se, invece, siete molto alte, valorizzate il tutto con modelli di cappotto maxi e oversize. Vi faranno sembrare ancora più slanciate e l’effetto super cool è assicurato!