Icona di stile indiscussa, Kate Middleton e il look super glam in videochiamata

Kate Middleton anche il video call è riuscita a sfoggiare degli outfit da urlo, una vera icona di stile a tutti gli effetti. Ricordiamo che il guardaroba della Duchessa di Cambridge è composto da pochi e semplici pilastri, must have e must do che incrociano non solo il gusto in fatto di abiti e accessori ma anche l’etichetta reale, che nelle occasioni formali è molto rigida.

Kate Middleton anticipa le tendenze

Kate Middleton non si separa mai e poi mai dagli abiti lunghezza midi, i suoi preferiti. All’inizio della sua carriera da royal scopriva le gambe un po’ di più, soprattutto quando sfoggiava look low cost in arrivo dai cataloghi dei marchi più cheap, tipo Zara. Inoltre, la Duchessa Cambridge ama indossare abiti fantasia dai fiori ai pois e non può fare a meno delle sue zeppe in sughero e tela. Ogni anno ne sfoggia almeno una ventina solo negli eventi ufficiali tra wrap dress, che è il suo modello preferito in assoluto, chemisier e modelli più eleganti. Kate infatti, non fa in tempo ad accendere la webcam che gli appassionati del genere sono già lì pronti a scrutare ogni suo look o quanto si riesce ad intravedere nell’inquadratura. Di certo la Duchessa anche da casa ha confermato di essere l’icona di stile per eccellenza.

Kate Middleton è anche una beauty icon

Oltre a non sbagliare un colpo per quanto riguarda gli outfit, Kate Middleton, durante il lockdown si è dilettata sia con il trucco che con i capelli. Spesso in videochiamata sfoggiava un velo di trucco sul rosa e delle onde perfette che si dice abbia fatto da sola in casa, il risultato era a dir poco sorprendente. Insomma, sembra proprio che lo stare in casa non abbia toccato proprio la Duchessa di Cambridge.