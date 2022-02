Nella notte appena trascorsa è iniziata una guerra contro l’Ucraina. Infatti, come sappiamo, Vladimir Putin ha annunciato in tv una “missione speciale”. Oggi, 24 febbraio 2022, tutto il mondo ha gli occhi puntati sulla vicenda e anche Milano ha mostrato solidarietà per le vittime.

Guerra in Ucraina

Dopo due anni di pandemia in cui è stata dura per l’economia, per la salute e per il mondo ora ci si aspettava dalla vita solo un po spensieratezza e serenità. Ma, purtroppo, nella notte del 24 febbraio del 2022 Putin dopo vari “avvertimenti” ha deciso di attaccare l’Ucraina, iniziando una guerra. C’è ci davvero non ci credeva e c’è chi se lo aspettava. Ma è davvero accaduto, non c’è trucco e purtroppo non c’è inganno. Questo evento di portata storica ha scatenato panico e consapevolezza nelle persone che hanno deciso di reagire un po tutte in maniera diversa.

Le modelle protestano alla Fashion Week

Ecco infatti che in questi giorni a Milano, come ben si sa, è in atto la famosa e bramata Fashion Week. La notizia della guerra in Ucraina non è sfuggita neanche in questa occasione in cui il pubblico era composto da addetti ai lavori, modelle, star e influencer. Si deve pensare infatti che la maggior parte delle modelle che lavorano in Italia provengono dalla vicina est Europa e sopratutto dall’Ucraina. Per queste ragioni alla Milano Fashion Week non si poteva far finta di nulla e molte modelle e influencer hanno protestato per la guerra voluta da Putin.

Un evento così grave doveva essere manifestato anche davanti alle sfilate di moda. Ecco dunque spuntare modelle e influencer davanti allo show di Prada con addosso i colori giallo e blu per portare un segno di speranza e di pace. Qualcuno ha anche sventolato la bandiera dell’Ucraina, qualcuno si è impresso quei colori sulla pelle, qualcuno ha alzato dei cartelli con sù scritto “No war”.