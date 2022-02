La Milano Fashion Week inizia questo martedì sera fino a lunedì 28 febbraio con un calendario esplosivo. Presentando dai 10 ai 20 show fisici al giorno, sparsi per la città, la stagione prêt-à-porter donna Autunno/Inverno 2022-23 torna alla sua frenesia pre-pandemia come se nulla fosse. Dopo due anni di stop, è previsto anche un forte ritorno di buyer e giornalisti da tutto il mondo, Cina esclusa.

Milano Fashion Week: il calendario

Il programma della Milano Fashion Week parte ovviamente dal “Made in Italy”. Infatti mercoledì sfileranno Fendi e Roberto Cavalli, giovedì Max Mara, Prada e Moschino. Missoni, Etro e Versace venerdì, Dolce & Gabbana sabato e Giorgio Armani domenica. Alla formazione manca solo Antonio Marras, che ha scelto di portare il suo show a Mosca in questa stagione ma organizzerà comunque una presentazione a Milano. La capitale italiana della moda può contare, però, sul ritorno di una sfilza di big che avevano disertato le sue passerelle nelle ultime stagioni. Infatti Gucci, Bottega Veneta (svelando la prima collezione di Matthieu Blazy per il brand), Plein Sport e Dsquared2 saranno anch’esso presenti alla Fashion Week.

I direttori creativi alla Fashion Week

Alla Milano Fashion Week Trussardi presenterà sabato la prima collezione di Serhat Isik e Benjami A. Huseby come nuovi direttori creativi del marchio, i creativi che guidano anche l’etichetta d’avanguardia tedesca GmbH. Anche Ennio Capasa, fondatore di Costume National, segnerà il suo ritorno martedì sera con il debutto del suo nuovo brand, Capasa Milano. Altri momenti salienti di questa settimana includono la prima sfilata di moda di Diesel nel capoluogo lombardo sotto la guida del suo nuovo direttore creativo, Glenn Martens, e la presentazione da parte di Ferrari della sua prima linea di moda di fascia alta in assoluto guidata dallo stilista Rocco Iannone.

Milano: nuovi nomi

I riflettori si accendono anche sulla coorte di nuovi nomi della settimana, tra cui l’etichetta giapponese molto cool Ambush, lanciata nel 2008 dalla designer americano-coreana Yoon Ahn insieme al suo partner Verbal. Di solito presentano le loro collezioni a Parigi ma quest’anno hanno optato per un cambio di scenario in questa stagione. Un altro partecipante alla Milano Fashion Week degno di nota all’edizione femminile della settimana della moda è il marchio di streetwear di fascia alta di Franceco Ragazzi, Palm Angels, che fino ad ora ha presentato le sue collezioni durante la settimana dell’uomo. Entrambi i marchi fanno parte del New Guards Group, la holding di produzione e distribuzione di Farfetch.