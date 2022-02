Chiara Ferragni vola a New York per l’attesissima settimana della moda. Una delle influencer più pagate al mondo sfoggia dei look da sogno nella grande mela. E i fotografi hanno occhi solo per lei. Eccone una raccolta.

Chiara Ferragni a New York

Chiara Ferragni è ora a New York per la Fashion Week versione americana. Ecco infatti che la nostra imprenditrice digitale ha ricevuto numerosi inviti per le sfilate e, lei e il suo team, sono volati nella grande mela. Uno dei primi look sfoggiati è stato studiato per la sfilata di Caroline Herrera.

Infatti Chiara ha indossato un abitino linea ad “A” della sopracitata designer, con un leggero scollo sul davanti. Lo smanicato è stato abbinato ad un pull over nero, visto le temperature registrare ora a New York. Il look indossato il giorno di San Valentino è stato completato con collant rosso fuoco e i fantastici pumps neri di Versace. In quell’occasione Chiara Ferragni ha partecipato alle sfilate della Fashion Week dei designer: Coach, Tory Bunch e Caroline Herrera.

Nello stesso giorno Chiara Ferragni opta per un cambio look ma molto simile al primo. Infatti al posto dell’abilito la Ferragni indossa un completo in panno zebrato firmato numero 21.

La Ferragni in Marc Jacobs

Per la serata a New York Chiara Ferragni sceglie un look decisamente più rock rispetto al mattino. Infatti indossa un completo di Marc Jacobs, storico designer newyorkese. Il top a fascia, adatto per uno seno piccolo come quello di Chiara, e guanti e giacca over abbinata danno un tocco davvero cool. Manuele Mameli, il Make up Artist di fiducia di Chiara Ferragni finisce il look con un glam davvero strepitoso. Anche le treccine laterali fanno si che la Ferragni sembri davvero pronta per una serata pazza a New York. La fashion Week terminerà tra qualche giorno, vedremo cosa avrà in serbo per noi la nostra Chiara.