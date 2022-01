Chiara Ferragni arriva alla Fashion Week di Parigi solo due giorni fa ed è già leggenda. Nelle ultime ore ha partecipato alla sfilata di Dior e Schiapparelli. Andiamo a vedere quali sono stati i suoi look iconici.

Ritorna la settimana della moda a Parigi e come ogni anno le influencer e personalità di spicco della moda escono dalle loro abitazioni per sfoggiare look iconici. Ecco che tra le tante star splende come sempre la nostra italianissima Chiara Ferragni che stupisce tutti. Inizia tutto qualche giorno fa in cui per il mesiversario della sua secondogenita Vittoria i fan non hanno potuto fare a meno di notare che nella foto postata per l’occasione Chiara aveva qualcosa di strano. Infatti le sopracciglia dell’imprenditrice digitale sembrano state aumentate, scurite e “rimpolpate”. Chiara si stava solo preparando alla Fashion Week di Parigi. E forse ha deciso di fare una laminazione alle sopracciglia ed è normale che per i giorni successivi al trattamento le sopracciglia siano diverse dal solito.

I look della Ferragni

Ma tornando alla Fashion Week di Parigi due sono stati i look di Chiara Ferragni che hanno lasciato il mondo a bocca aperta. Il primo è sicuramente quello utilizzato per la sfilata di Schiapparelli. Storico brand italiano che, negli ultimi anni, torna in voga grazie ad un grosso lavoro sull’archivio della casa di moda. Chiara Ferragni non è la prima volta che fa parlare di sé grazie a Schiapparelli. La mamma di Vittoria e Leo ha indossato un cappotto in lana color bianco con dei pannelli circolari proprio sul seno e sotto niente. Avete capito bene: sotto niente, se non dell calze a rete che tralasciavo intendere la nudità.

Altro look nettamente diverso come stile ma simile in termini di sensualità e un completo di pelle. Il top ha un foro proprio sul petto e i pantaloni sono aperti di lato. Solo un cordicino a “mo di corsetto” che tiene chiusi i due lembi di tessuto e sotto, anche qui, niente. Beh Chiara oramai è abituata a mostrarsi e non c’è neanche bisogno di dire che immediatamente l’ira degli hater si è scatenata sotto oleò foto postate.