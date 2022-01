Chiara Ferragni ciabatte Gucci X Northface: coi calzini sono una favola (e costano una follia)

Chiara Ferragni se fosse in vacanza (in incognito) a Rimini verrebbe scambiata sicuramente per una tedesca. Il motivo? L’accoppiata sandali e calzini o ciabatte e calzini le va a genio da sempre. Proprio la primavera scorsa diventò virale una foto in cui l’imprenditrice digitale sfoggiava le Yeezy slides in combo con i calzini bianchi di cotone.

Chiara Ferragni ciabatte Gucci X Northface: coi calzini sono una favola

Poi in autunno ce l’ha riproposto, questa volta in versione total logo, sfoggiando un paio di sandali Louis Vuitton con i calzini. Ora l’ultimo mix giunge direttamente dalla Svizzera, luogo in cui l’imprenditrice digitale sta trascorrendo giorni felici in compagnia dei suoi bff: ciabatte in pelo e calzini jacquard. Sappiamo tutti che i Ferragnez hanno dovuto rimandare la vacanza in montagna prevista a Capodanno a causa del Covid. E diciamoci la verità, Fedez sembrava anche felice di ciò. Dopo aver terminato la quarantena sono partiti per trascorrere qualche giorno in Svizzera, e Chiara non ha di certo centellinato super look da neve, tra cui un’originale sciarpa-cappello con orecchie da coniglio.

E allora via, caminetto acceso e combo micidiale: le ciabatte della capsule collection Gucci X North Face in soft shearling. Il prezzo di listino? Ben 690 euro. Con questo abbinamento così caldo e soffice si può anche affrontare il freddo più polare: Chiara Ferragni nelle foto cammina sulla neve fresca con le ciabatte in pelo e i calzini, per poi rientrare e perdersi nel tepore dello chalet. Il marito Fedez non è da meno: anche lui indossa le stesse ciabatte per passeggiare sulla neve, ma senza calzini.