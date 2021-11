Gucci chiude la Hollywood Boulevard lo scorso martedì sera per il suo ultimo show: Gucci Love Parade. La Walk of Fame viene usata come passerella di dimensioni cinematografiche, mostrando più di 100 look e 12 celebrità come modelli, tra cui Jared Leto, Macaulay Culkin, St. Vincent e Miranda July.

Gucci Love Parade

Gucci Love Parade onora: «Hollywood è l’Olimpo americano», afferma Alessandro Michele commentando il motivo per cui ha voluto esibirsi a Los Angeles. I riflettori hanno illuminato il cielo e la strada è stata ripulita da imitatori di celebrità, imbonitori, evangelisti e turisti, almeno per alcune ore. «Lo spettacolo non è iniziato ma onestamente, sento che ha il modo in cui tutti si sono messi insieme», ha detto Miley Cyrus mentre si mescolava con Lizzo, i Maneskin. Gwyneth Paltrow fa scalpore invece perché decide di indossare il suo iconico completo di velluto rosso Gucci Vintage By Tom Ford del 1997. L’attrice americana si fa fotografare accanto a Dakota Johnson, che è l’attuale fidanzata del suo ex marito Chirs Martin.

La sfilata ad Hollywood

La collezione comprendeva abiti da haute glamour sartoriali anni ’40 e ’70 e smoking in pizzo Technicolor allacciati con corpetti in tessuto morbido. E ancora camicie “souvenir” Gucci casual, tute da lavoro floreali, leggings e catsuit audaci con logo Gucci.

Laddove la collezione Aria ha segnato il centenario di Gucci rendendo omaggio alle sue radici borghesi e alla sua ascesa al regno della cultura pop attraverso la musica, questa Love Parade riguardava il ruolo di Hollywood nel creare il mito di Gucci. Compresi i tanti costumisti a cui Michele si è così chiaramente ispirato, da Travis Banton ad Adrian ad Arianne Phillips.

«L’America ha dato alla moda così tanti pezzi iconici attraverso il cinema ed è riuscita in quella che potremmo chiamare la vera moda», commenta Alessandro Michele, riflettendo su come per lui, Hollywood risuoni nelle strade, nel modo in cui le persone si vestono ogni giorno e hanno distorto le icone per assumere nuovo significato.

Miley e Damiano da Gucci

Presenti alla sfilata di Gucci Love Parade anche i Maneskin. Oramai lanciati nello show business Americano attraversano i palchi più popolari. Dopo il concerto nella grande mela e l’ospitata da Jimmy Fallon chi li ferma più? Infatti anche le star americane hanno iniziato ad apprezzarli e riconoscibili. Infatti dopo Drew Barrymore anche Miley Cyrus cade nel fascino della band italiana ma sopratutto tra le braccia di Damiano.