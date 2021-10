I Maneskin continuano a riscuotere consensi e fan illustri. Avevano iniziato già in Italia ed ora stanno invadendo anche oltreoceano, grazie al loro tour in America. La prima data, quella i New York ha fatto un sold out storico. Adesso anche l’attrice Drew Barrymore si è aggiunta alla chilometrica lista di fan della band italiana.

L’attrice Drew Barrymore ha pubblicato sul proprio TikTok una clip contenente le immagini del loro incontro. Incontro reso possibile dall’ospitata dei Maneskin al Tonight Show di Jimmy Fallon. “La band più sexy del pianeta” ha apostrofato la Barrymore. Drew ma non solo, perché grazie all’Eurovision le star del rock hanno avuto l’opportunità di farsi conoscere dai grandi numeri, collezionando una serie mastodontica di successi. Sex appeal da vendere, sarà probabilmente questa parte della formula segreta che fa piacere i Maneskin. Un mix letale: sesso e talento. Uno vende e l’altro pure.

I Maneskin conquistano l’America (e Drew Barrymore): “La band già sexy del pianeta”

“Non ricordo l’ultima volta che mi sono divertita così tanto a un concerto. Alla fine ci hanno chiamati tutti sul palco, Vic mi ha preso un braccio e mi ha aiutata a salire e così ho ballato vicino a Thomas”, racconta Paige Allison, 19enne americana, a New York per fare l’università. Che cosa hanno di speciale i Måneskin da riuscire a fare breccia non solo nel pubblico italiano, ma nel mondo intero?

Paige, che li ha scoperti grazie all’Eurovision, non sa da dove cominciare: “Non c’è nessuno come loro in questo momento. Sono freschi, diversi, adoro il loro rock e la loro estetica. E poi attorno alla band si sta creando una community bellissima, piena di ragazze. Vedere Victoria, una bassista, in un gruppo di uomini, è speciale. È la mia preferita e ha sorriso per l’intero show”.