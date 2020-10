Era accaduto anche a settembre che Gucci avesse scosso gli animi dei social con un modello di jeans venduto a 680 euro, che sembrava essere stato strusciato sull’erba. Ma non sembra essere finita qua, la Maison del lusso capitanata da Alessandro Michele è tornata su piazza con un’altra trovata geniale: un paio di collant strappati. Il prezzo? 140 euro, questi collant bucati, sono già venduti online e hanno sollevato l’interesse ma anche il lato ironico dell’internet, che a dei collant già “ridotti così” non ha saputo proprio resistere.

Il must have (punk) di Halloween che finora i più realizzano di proposito per poi recarsi alla festa in maschera di turno, incarna già il nuovo feticcio moda? Le masse sono state giustamente chiamate a dire la propria sulla trovata sui generis made in Gucci. C’è da dire che nel mondo dei collant ormai da anni i diversi brand sperimentino variazioni di tutti i generi: dalle finte parigine, alla maxi rete ai trompe-l’oeil. “Brave signore, non buttate più via i vostri collant bucati, pensate che questi sono collant Gucci e costano 140 euro”, cinguetta su Twitter un utente.

Gucci: i collant (già) strappati da 149 euro. Provocazione o must have autunno/inverno 2020?

Altri notano che con un po’ di fai da te, l’accessorio sarebbe facilmente replicabile con una spesa assai inferiore. “Comincerò a vendere collant strappati, sembra redditizio! Ne ho un cassetto pieno.“ Questa non è la prima volta che un marchio di lusso propone collant strappati. Nel 2015, Heidi Slimane, allora direttore artistico di Saint Laurent, aveva presentato una collezione invernale con ispirazioni punk e fetish. All’epoca, diversi modelli avevano sfilato in calzamaglia con buchi, divenendo divisivi sul web e nell’universo del fashion. Quando alcuni gridavano allo scandalo, altri lodavano il genio della mente creativa che aveva osato percepire un altro senso del lusso.