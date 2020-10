Così come l’Inghilterra ha William e Kate e l’America è total Kardashian, i reali d’Italia sono indiscutibilmente i Ferragnez. La giovane e rampante coppia questo weekend è partita alla ricerca di tartufi. Chiara Ferragni e Fedez hanno trascorso un sabato all’insegna del romanticismo nel suggestivo paesaggio piemontese, in provincia di Asti, cercando trifole. Aiutati dal cane Lizzy, i Ferragnez hanno maturato l’esperienza di andare a tartufi, scovandone addirittura un esemplare da 45 grammi. “Un semplice supporto a queste fantastiche realtà locali italiane” ha dichiarato serena Chiara Ferragni su Instagram.

Chiara Ferragni e Fedez non hanno resistito al fascino delle Langhe, riconosciute Patrimonio dell’UNESCO dal 2014. Una giornata diversa trascorsa alla ricerca di tartufi bianchi, normalmente documentata con foto e video sui profili social di entrambi. Tra i colori dell’autunno, i Ferragnez sono stati degli alunni perfetti a Costigliole d’Asti luogo in cui hanno preso parte a una piccola lezione sulle trifole. Dopodiché la coppia si è immersa nel bosco, rendendoci partecipi dell’esatto momento del ritrovamento del loro secondo tartufo bianco dal peso di 45 grammi. Un’esperienza nell’Astigiano culminata dalla classica “grattata” da gustare a pranzo e di cui però ha goduto solo Fedez. Data la gravidanza infatti, a Chiara Ferragni non è permesso mangiare tartufi, così come spiegato da lei stessa nel post condiviso su Instagram.

Solo 11 anni fa il blog The Blonde Salad prendeva vita: “Un’esperienza autentica e sorprendente”. All’epoca Chiara Ferragni aveva da poco compiuto 22 anni e si affacciava sulla rete con il sito The Blonde Salad. “Eccoci al primo blog indipendente dettato da necessità di comunicazione e personalizzazione. Dopo anni passati su Flickr ed altre diverse communities del web ho sentito il bisogno di muovermi e creare uno spazio tutto mio. Il nome è “The Blonde Salad” perché questo blog sarà un’insalata di me. Gli ingredienti saranno quelli che mi hanno sempre contraddistinta: moda, fotografia, viaggi e lifestyle. Spero che questo passo avanti possa coinvolgervi ancora di più”.