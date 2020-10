Adele è tornata in una versione più glam che mai. Una voce unica nel suo genere. Attraverso le note di uno dei suoi capolavori musicali più conosciuti, qual è “Hello”, ci invita ad emozionarci e a provare quei tanto e irrinunciabili “brividi sulla pelle” che solo la sua potenza canora può regalarci. La nota cantante britannica è apparsa di recente nelle vesti di presentatrice “speciale” al Saturday Night Live. Adele si è presentata con un beauty look da diva Anni Cinquanta che ci riporta alla bellezza di Old Hollywood. Ed ha brillato (ovviamente) incantando tutto il pubblico presente.

Adele nelle vesti di presentatrice “speciale” al Saturday Night Live. Il nuovo look non è di certo passato inosservato

Nuovo look e una nuova Adele. Visibilmente più magra, con un hair-styling che le regala quel tono retrò e vintage anni Cinquanta. Innegabile la forma smagliante della cantante britannica, tornata in una nuova veste dopo un periodo di assenza dalle scene. Durante il suo ironico monologo d’apertura al Saturday Night Live Adele ha ammaliato tutti con i suoi capelli biondi lavorati in sinuosissime onde, riportate da un lato. Una chioma da vera e propria diva che si rispetti. Anche il make-up era perfetto: cat eye, labbra voluminose valorizzate da un gloss plump sfumato sulle nuance e tinte del rosso, ed infine l’irrinunciabile blush che delineava il suo incarnato di cera. Per concludere le sopracciglia definite ed impeccabili.

La cantante britannica è riuscita a perdere 44 chili

Adele è tornata più in forma che mai. Impossibile non notare la sua consolidata silhouette che ha raggiunto grazie alla costante forza di volontà. La cantante, infatti è riuscita a perdere circa 44 chili. Un momento di rinascita avvenuto dopo la separazione dall’ex (oramai) marito Simon Konecki. Si è messa a dieta ed è rinata più forte di prima. Un nuovo look, comparso per la prima volta a maggio 2020, che inizialmente aveva fatto anche discutere e preoccupare.

La nuova Adele: sessioni di allenamento e dieta equilibrata

La star britannica avrebbe dichiarato che la metamorfosi del suo corpo sarebbe stata merito di un connubio perfetto tra dieta e sport che prima di allora non aveva mai praticato. Infatti, Adele, secondo quanto riportato anche dai quotidiani e magazine più autorevoli, avrebbe assunto un personal trainer per allenarsi tre volte a settimana facendo perlopiù sessioni di 60 minuti di allenamento cardio e HIIT. Il quotidiano britannico «The Sun» ha anche sottolineato la sua passione per il Reformer Pilates, molto praticata tra le star internazionali come Kim Kardashian e Naomi Campbell.