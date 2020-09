Hair-styling mania: i tagli corti 2020 per capelli sempre di tendenza

Tagli corti 2020. Per capelli sempre alla moda e di tendenza. L’hair-styling perfetto varia dal mullet con frangia mossa e focus sulle basette a micro bob dalle linee arrotondate. Dalle passerelle più importanti del mondo ai saloni di bellezza più cool del momento. I capelli corti sono duttili almeno quanto i tagli medi. E proprio per questo uno dei tagli di capelli must have di stagione è proprio il bob, nella sua versione più corta. «È un bob dal perimetro curvo e sfilato, dove i capelli sono leggermente più corti ai lati per dare enfasi al ciuffo, che dona la massima versatilità nello styling». «Questo taglio ha un’allure glamour, iper femminile e grintosa».

Il bob è tra i tagli corti must have in vista di questo A/I 2020

Il bob è l’hair-styling must have per eccellenza in vista di questo A/I 2020. Anche il classico taglio pixie, il corto per eccellenza, si rivoluziona abbandonando le sue linee più mascoline. «I corti sono geometrici, caratterizzati da perimetri disconnessi, lunghe frange laterali e styling lisci con dettagli scomposti».

La basetta è il dettaglio più significativo di stagione

È l’elemento più significativo dell’autunno inverno 2020. La basetta, più o meno lunga che decora il viso, dà carattere ai corti che si ispirano all’indocile taglio mullet. Sfilatissimo ma non eccessivamente lungo sulla nuca, e frangia che arriva alle sopracciglia. Che sia un liscio o leggermente mosso rende l’idea del movimento e del volume.

I tagli corti 2020 regalano grinta e stile

Lo styling rende un taglio sempre diverso ed eclettico, al contrario del colore che lo valorizza attraverso delle texture sempre nuove, rivoluzionarie e diversificate. Ed ecco che il taglio di capelli medio diviene subito un possibile corto. Taglio medio più corto dietro e lungo davanti. Se pettinato con effetto bagnato e capelli completamente all’indietro ( stile androgino come vediamo sulle passerelle più importanti del mondo) cambia effetto e illude l’occhio. Le proporzioni sono più piatte, le linee cambiano regalando uno stile mascolino ma al contempo seducente. Cambiare aspetto mettendo in risalto il viso e il collo. La tendenza taglio capelli A/I 2020 regala alle donne carattere, grinta e sensualità. Senza perdere ovviamente classe ed eleganza.