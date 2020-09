Hair-styling A/I 2020: i tagli di capelli approvati perfetti per l’autunno

Hair-styling A/I 2020. In vista di questo autunno oramai alle porte è importante ricorrere a forbici e una buona dose di creatività per realizzare tagli di capelli perfetti e sempre alla moda. Per essere continuamente impeccabili in qualsiasi occasione. Nonostante l’umidità della “stagione delle piogge” non sia ancora iniziata. Gestire i nostri capelli si è dimostrato molto impegnativo. Con i saloni che hanno chiuso le loro attività ( come è accaduto durante il lock-down) per mesi e mesi, stiamo riscoprendo il gusto del “fai da te” soprattutto per quanto riguarda l’ hair-styling.

Hair-styling A/I 2020. I tagli di capelli perfetti per l’autunno

I tagli di capelli sono passati dai professionisti del settore nelle nostre mani. Ma per coloro che non hanno il coraggio di assumersi lo stress e la responsabilità della tintura per capelli a casa e del taglio “traballante” e poco sicuro di una discreta riuscita, una cosa è certa: sarà una vera illuminazione conoscere i tagli di capelli perfetti per l’autunno, e perché no, cercare di imparare e diventare più esperte/i.

Il taglio bob è sempre un must have di stagione

I bob sono ancora tra i tagli di capelli più popolari che vedremo in questa stagione. Questo elegante raccolto si abbina perfettamente a tutte coloro che espongono il collo. L’esperta in hair-styling Jennifer Yepez dichiara: “Penso che vedremo un sacco di tagli di capelli corti, soprattutto dopo che tutti sono stati a casa e vogliono provare un cambiamento. Uscire dalla quarantena con i saloni aperti, permette alla gente di optare per un taglio fresco”. Secondo l’hair-stylist delle celebrità più famose di sempre Lacy Redway il bob è da considerare taglio must have di stagione, aggiungendo che vedremo molte varianti di questo look, tra cui lunghezze e texture variabili.

Long-ish

Per tutte coloro che si sono già impegnate per un bob l’anno scorso, il grow-out è probabilmente la scelta migliore. Ecco perché il parrucchiere e direttore creativo della celebrità César DeLeàn Ramàrez dichiara: “Tutti quei bob alla moda non sono più bob. Sono quasi lunghi, ed è sexy”. “Adoro questa lunghezza appena sotto la clavicola. È super chic e anche una lunghezza molto versatile.” Stiamo parlando dei long-ish.

Layers on layers

“Questo autunno, vedremo anche texture naturali tagliate a strati con una frangia strutturata. Quel taglio sembra voluminoso in ogni momento e su tutti i tipi di capelli” afferma il parrucchiere delle celebrità Flawless di Gabrielle Union co-fondatore Larry Sims. “Questo taglio urla volume, spensierato, facile e senza sforzo”. Gli esperti in hair-styling osservano che questi tagli a bassa manutenzione e a impatto importante sono tra i più richiesti del momento: “In questo istante, considerando anche la pandemia, penso che tutti cerchino di tornare alla base e scegliere tagli di capelli che non siano troppo complicati”.

Big bang l’hair-styling A/I 2020 preferito anche da Kim Kardashian

“La quantità di persone che pensano costantemente di realizzare una frangia, nonostante un’esperienza pasticciata, supera la maggior parte delle decisioni di taglio di capelli” . “Tuttavia, sento che la gente finalmente farà il grande passo questo autunno.” Ramirez (hair-stylist) è d’accordo su questo taglio super sexy e ammaliante. Il taglio preferito anche dell’iconica Kim Kardashian. “Dopo mesi senza un taglio posso vedere una frangia corta diventare una frangia swoop, portando la parte laterale di nuovo al centro della scena e sostituendo la parte centrale”.

Big shapes

I nostri esperti sono tutti d’accordo: Il motto di questo autunno è texture, texture, texture. Come tale, stanno prevedendo alcune grandi novità all’orizzonte. “Con i capelli più lunghi a causa della passata quarantena molti dei miei clienti mi pregano di rimuovere i capelli dai loro volti e dalle spalle. Vogliono un ascensore, un volume e un look audace che non dica che sono rimasti bloccati a casa per mesi”, dice il parrucchiere Brown. Un taglio con una linea di peso appena sotto i lobi delle orecchie che crea una linea altrettanto ripida verso la corona della testa. Risultato finale una splendida silhouette da tutte le angolazioni.

Fresh start, l’hair-styling A/I 2020 perfetto per chi ama osare

L’aria frizzante e l’autunno alle porte determinano un nuovo inizio. “I capelli corti potrebbero essere l’inizio di una transizione per alcune persone. Potrebbe significare più di un semplice taglio di capelli, forse un riavvio” dice Redway. Il parrucchiere Sims concorda, affermando che i tagli corti vedranno un aumento. “Mentre ci siamo adattati alla nostra nuova normalità, le persone stanno usando questo tempo per sbarazzarsi dei capelli danneggiati e della vecchia energia. Tagliare tutto sembra fresco e nuovo”, dice. È facile, è sexy ed è abbastanza di facile gestione. “Ci sono diverse versioni di un taglio pixie, quindi il taglio non è una taglia unica adatta a tutti”.