Colori autunnali perfetti da sfoggiare subito? Ci sono loro: dalle tinte della terra alle sfumature di nuance accese come il rosso (passando al rosso mattone fino al bordeaux), l’arancione, tonalità del rosa ed infine anche il blu che torna prepotentemente di moda. Con il termine della calda stagione e quindi del periodo estivo i colori cambiano, anche se rimangono nuance molto accese e di tendenza nonostante l’autunno alle porte.

La rivoluzione delle nuance si è potuta notare già sulle passerelle che hanno lanciato i trend dell’autunno-inverno 2020/2021. Accanto al Classic Blue e all’arancione sono presenti un insieme di colori unici e originali, come ad esempio il ritorno di tinte vivaci, brillanti, luminose e calde. Tipiche anche del periodo estivo, oramai sul finire.

Colori autunnali perfetti da subito? I look imperdibili

Il rosso è il grande protagonista di questa moda A/I 2020. Le sue sfumature sono molteplici: dal bordeaux al rosso mattone. La prima vera e propria nuance must have di questa stagione ricca di novità, a partire dalle passerelle più importanti del mondo. Vicine alle “50 Sfumature di Rosso” se così si vuol dire o meglio citare, sono presenti anche le nuance più scure piuttosto che quelle tipiche della stagione autunnale che variano fino al borgogna, che domina “a spron battuto” anche sul rosso acceso e vivace.

Dal rosa cipria al rosa antico: tutte le tonalità “pink addicted”

Buona notizia per tutte le “pink addicted” convinte. Il rosa torna prepotentemente di moda per questo autunno/inverno 2020 soprattutto nelle sue nuance rosa antico e cipria. Quest’ultimo, per esempio, è stato utilizzato da Fendi per tante delle sue creazioni in passerella. Altro colore che non passa mai di moda è l’arancione che torna anche quest’anno nelle sue tonalità calde e avvolgenti. Soprattutto ideale per capi-spalla e maglieria.

I colori autunnali della terra oltre che il Basic Blue

Durante la settimana della moda di Londra e la NYFW abbiamo potuto notare come i colori della terra abbiano preso piede in maniera incontrastata. Accanto a nuance neutre come il sabbia e il beige, oltre che il color cammello sono disponibili tinte calde e di tendenza come il color terra bruciata, il marrone fondente, e il giallo dorato. Il blu, invece, è stato eletto da Pantone colore dell’anno 2020/2021, per cui nel vostro guardaroba da perfette “fashioniste” non può di certo mancare un capo con questo colore seducente e ammaliante. Infine il viola è tornato tra le nuance più trendy del momento, leggero e sofisticato, oltre che must have imperdibile.