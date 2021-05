Immerso nelle Dolomiti italiane, Forestis Dolomites ha un nuovo programma benessere basato sulla premessa che “la pace è il nuovo lusso”. Ecco quanto costa il pacchetto e cosa propone.

Forestis Dolomites: il rifugio di lusso

Forestis Dolomites é un rifugio a cinque stelle nelle Dolomiti italiane. Di recente ha creato un nuovo pacchetto incentrato sull’aiutare gli ospiti a provare un senso di pace. Il programma di tre notti “Peace of Mind” incoraggia gli ospiti a rilassarsi e rigenerarsi, con un focus sul tempo, la natura e la semplicità. A partire da 930 euro a persona, include un massaggio rigenerante di 50 minuti, una sessione di yoga Wyda Celtic e un’escursione guidata, durante il soggiorno in una delle suite Tower del resort.

Il pacchetto “Peace of Mind” andrà da luglio a dicembre 2021. Oltre alle attività già elencate, la tariffa include colazione e cena, utilizzo del centro benessere del Forestis e noleggio gratuito di zaini, bastoncini da trekking e ciaspole. Il pacchetto si concentra su quattro quattro elementi chiave: pura acqua di sorgente, fresca aria di montagna, esposizione al sole e un clima mite. L’offerta di benessere di Forestis Dolomites invita gli ospiti a riconnettersi con il proprio corpo e la propria anima abbracciando il mondo naturale.

Il pacchetto “Peace of Mind”

In una recensione per The Times, la scrittrice Alice BB ha descritto il suo soggiorno: «Abbiamo terminato l’escursione con una passeggiata a piedi nudi attraverso un torrente di ghiaia gelida e poi siamo tornati su per le scale vorticose di ispirazione fossile per un massaggio e facciale. Mentre una musica strana suonava alla frequenza specifica degli alberi circostanti, apparentemente sintonizzandomi con il potere della natura selvaggia di questo luogo. Ho nuotato molto e sono andata a cercare funghi con lo chef».

Forestis Dolomites è inoltre alimentato interamente da energia rinnovabile, che riflette lo stretto legame del resort con la natura, le montagne e le foreste che lo circondano. I trattamenti termali Forestis incorporano l’ambiente circostante come la sua caratteristica “cerimonia del cerchio degli alberi della foresta” per il viso e il corpo. Si tratta di sfruttare i principi attivi e le proprietà di “quattro legni curativi” di alberi (montagna, pino, abete rosso, allodola e pino cembro), quattro pietre curative e le quattro frequenze degli alberi.

Forestis Dolomites ha il bar più alto del mondo

Il centro benessere Forestis Dolomites dispone anche di sette saune, una piscina all’aperto e una coperta e lettini dove gli ospiti possono sdraiarsi e godersi incredibili viste sulle montagne. Il rifugio ospita anche uno dei bar sul tetto più alti del mondo (l’hotel stesso si trova a 1.800 metri sul livello del mare). Completo di camini interni e bracieri all’aperto sulla terrazza, il bar offre un menu di bevande che utilizza come ingredienti erbe, noci, bacche, arbusti, corteccia e aghi di abete. E’ anche possibile organizzare attività come il parapendio e le mongolfiere. Forestis è anche una stazione sciistica durante i mesi invernali.